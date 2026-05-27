credit: Hideaki Hamada

Cornelius annuncia il suo nuovo album “REFRACTIONS“, il prossimo lavoro discografico del musicista, produttore e compositore giapponese Keigo Oyamada. L’album uscirà il 19 agosto per la Eat Your Own Ears Recordings e segna un nuovo capitolo collaborativo nella sua carriera.

Da oltre trent’anni, Cornelius occupa uno spazio unico nella musica contemporanea, trasformando i suoni quotidiani in intricati sistemi ritmici e in paesaggi sonori cinematografici e coinvolgenti. “REFRACTIONS” prosegue questa traiettoria segnando al contempo un sottile ma importante spostamento verso l’esterno. Mentre i precedenti dischi di Cornelius tendevano spesso all’introspezione, questo nuovo lavoro è plasmato in modo più esplicito dalla collaborazione e dallo scambio. Un sentimento illustrato dal singolo principale dell’album, “Aeons”, con la partecipazione di Sean Ono Lennon. Il brano vede Lennon contribuire con voce e testi, portando la sua distintiva sensibilità melodica e la sua voce lirica nel mondo sonoro in continua evoluzione di Cornelius.