Gli A Perfect Circle tornano con “Starless”, il nuovo singolo di Billy Howerdel e Maynard James Keenan che segna una nuova alba per la band, in arrivo pochi giorni prima dell’inizio del loro primo tour europeo/nel Regno Unito dopo otto anni.
“Assolutamente felicissimo di debuttare con questo nuovo brano sul palco nel Regno Unito” racconta Keenan. “Ovviamente sono sempre entusiasta di pubblicare nuova musica, ma le nostre canzoni assumono sempre una personalità più ampia quando iniziamo a suonarle dal vivo.“
Inequivocabilmente nello stile degli A Perfect Circle, “Starless” si muove tra un’intensità potente guidata dalle chitarre e passaggi delicati e intricati, con quella precisione che da sempre definisce il lavoro della band.
Registrata presso il Lankershim Ranch Studio di Howerdel a Studio City, “Starless” vede la partecipazione del collaboratore di lunga data Josh Freese alla batteria.
“Alcune canzoni vengono rimaneggiate e perfezionate per anni” dice Howerdel. “Ma ogni tanto capita che una prenda forma rapidamente, come se fosse sempre esistita.”
Gli A Perfect Circle torneranno inoltre in Italia quest’estate per un’unica data del loro tour mondiale. L’appuntamento è per sabato 13 giugno al Ferrara Summer Festival (Piazza Ariostea).
In apertura di serata di esibiranno Jehnny Beth e A. A. Williams.
I biglietti sono disponibili QUI.