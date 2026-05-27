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I Girls In Hawaii tornano con “Eldorado“, secondo singolo e brano che dà il titolo al loro prossimo album, in uscita il 25 settembre 2026.

Un pezzo pop sinuoso ed esaltante, con questi cambi di tempo che paiono uno scossone che scombussola un delizioso andamento pop, poi ecco la batteria, le chitarrone e le voci che si sovrappongono e vanno in climax ascendente trionfale, prima di tornare a quella dolce serenità che ci prepara a un nuovo sconvolgimento, con quelle distorsioni soniche nel finale. Bellissima canzone.

Con questa canzone, la band esplora la ricerca di un ideale irraggiungibile: un viaggio interiore verso un altrove immaginario, costantemente scosso dal dubbio e dalla fragilità umana. In bilico tra tensione e resa, “Eldorado” coglie un paradosso silenzioso: affrontare ogni paura tranne la propria e, in definitiva, abbracciare la ricerca stessa come l’unica cosa che ci spinge ad andare avanti.

Il progetto, guidato da Lio Vancauwenberge e Antoine Wielemans, torna a un approccio più istintivo e artigianale. Scritta lontano dagli studi tradizionali, in spazi intimi, la canzone riflette il momento presente — plasmato dall’urgenza, dalla perdita e dalla nostalgia, ma anche da un profondo bisogno di luce e di unione.

Parlando della canzone, la band ha dichiarato: “Racconta la storia di una ricerca di un ideale irraggiungibile, costantemente scossa dalla fragilità umana e dal dubbio che portiamo dentro di noi. È una tensione in cui si è pronti ad affrontare qualsiasi prova, tutte le paure tranne la propria. Alla fine accettiamo il patto che ci viene offerto: continuare a cercare, perché forse è questo, nel profondo, ciò che ci spinge avanti.“

Attenzione che, a novembre, gli appuntamenti con la band in Italia sono 3:

16.11.26 Milano, Arci Bellezza

17.11.26 Roma, Nuovo Teatro Orione

18.11.26, Bologna, Locomotiv

Biglietti QUI

