Lucia & The Best Boys collaborano con Abigail Morris delle The Last Dinner Party per il nuovo singolo “Big Romance”.

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“Picking Petals“, l’attesissimo album di debutto di Lucia & The Best Boys, in uscita il 31 luglio.

A quanto pare, questa collaborazione era una cosa predestinata. Prima che le The Last Dinner Party sfondassero, Abigail Morris aveva infatti suonato la testiera in alcune date live con i Lucia & The Best Boys.

Lucia commenta: “Poter condividere queste esperienze con altre donne che capiscono dove ti trovi, cosa stai facendo, è davvero stimolante.” “È stata Abigail a spingermi a non mollare con la canzone“, spiega Lucia Fairfull. “Ho iniziato a scriverla quando avevo 22 anni. Ha vissuto così tante vite diverse.”