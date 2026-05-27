credit: Ian Witchell

Panda Bear (Noah Lennox) e Sonic Boom (Pete Kember) annunciano il loro nuovo album “A ? of WHEN“, in uscita il 10 luglio per Domino. “A ? of WHEN”, a quanto ci dicono le note stampa, mantiene lo spirito di giocosità musicale che caratterizzava il trionfale album di debutto di Panda Bear e Sonic Boom del 2022, “Reset”. È, per così dire, costruito su loop di arpa e sequenze di steel drum, trame di pedal steel e persino frammenti di una banda mariachi di Città del Messico. A un certo punto, Panda Bear si cimenta addirittura nel suo miglior jodel. Ascoltare “A ? of WHEN” è come essere un bambino nel parco giochi musicale di questa coppia, raggiante mentre si salta da una stazione all’altra.

Ma forse più che mai, Sonic Boom e Panda Bear emergono attraverso queste 10 canzoni come due persone con opinioni schiette su questi tempi, con un interesse reale per le sorti del mondo. Questi brani affrontano l’esaurimento da internet e la depressione pervasiva, gli intrighi politici e la sostenibilità ecologica, il tutto mentre sostengono il rispetto del potere della fortuna e la concessione reciproca di grazia in un momento in cui pochissimi di noi sanno davvero cosa diavolo stia succedendo.

Il disco uscirà su vinile, CD, cassetta e in download tramite Domino Mart e Bandcamp e non sarà disponibile sui servizi di streaming.

Il singolo è scaricabile QUI.

“A ? of WHEN” include anche i nuovi brani “Graveyard” e “Lucky Charm”, usciti ad aprile in un 7″ in esclusiva per il Record Store Day.



