Tornano in Italia i Public Image Ltd., più o meno con lo stesso spettacolo di tre anni fa, dopo la pubblicazione dell’ultima fatica sulla lunga distanza, quel “End OF The World” il primo in otto anni, nonché l’undicesimo in oltre quarantacinque anni di carriera, uscito, appunto, nel 2023. Un disco onesto, piacevole, non il loro migliore s’intende, ma onore al merito quanto ad una carriera lunghissima ed inattaccabile.

Sostanzialmente una vera e propria istituzione, un pezzo di storia della musica anglosassone e un personaggio, John Lydon, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, che rimane un’icona, da sempre controcorrente, capace di travalicare generazioni discografiche andando sempre oltre.

Al di la dei gusti, i P.I.L. fanno parte di quei progetti, che almeno una volta vanno, come dire, approfonditi e sviscerati, per capirne il percorso.

Una discografia ricca e sempre, come detto sopra a proposito del proprio leader, controcorrente, senza fronzoli o dogmi preimpostati, quanto l’assoluta distanza da strade facili simili a scorciatoie, affatto dediti ad un compromesso storico. E arrivati a questo punto, oltre a pubblicare il succitato ritorno discografico, sono una sorta di museo a cielo aperto, per diffondere una parte di storia della new wave.

Un paio d’anni fa furono i Magazzini ad ospitarli, ora passano all’Alcatraz, club di media capienza, ma modulare, tant’è per questo ritorno è stato allestito il palco secondario adiacente all’entrata. C’è probabilmente la stessa affluenza dell’ultimo concerto, e probabilmente anche la stessa scaletta.

Non ci sono guest d’apertura, un djset da warm up, giornate da luglio inoltrato e da festival estivi, scampoli di una stagione indoor verso la meritata pausa. Aria condizionata che ci fa dimenticare un clima torrido quanto insolito per il periodo.

Concerto puntualissimo che per le 21 inizia e sarà un’odissea di teatralità con tutto il repertorio di pose carismatiche che ha contraddistinto una carriera così lunga, un personaggio fuori dal comune, Lydon, la storia fatta a persona che monopolizza, inevitabilmente, l’attenzione. Musicalmente è un live che rende giustizia a tutti gli episodi iconici inseriti, sorta di best of, con un suono corposo e amalgamato, il rovescio della medaglia è che risulta, a volte, prolisso e dilatato in tanti frangenti, fasi che a me personalmente dicono poco, preferisco venti minuti in meno, ma il dono della sintesi, ma fa parte di un approccio tutto loro che è peculiarità dello stesso show dove l’ex Sex Pistols recita quel ruolo da protagonista anche in questa direzione. A parte questo è un concerto che regala enormi soddisfazioni, e a settant’anni suonati un frontman che fa ancora la differenza eccome. Come ai tempi migliori.

Hystory repeating.