I Durutti Column hanno confermato l’uscita del nuovo album “Renascent“, la loro prima pubblicazione dopo oltre 15 anni.

Alla guida del gruppo c’è il chitarrista Vini Reilly è alla guida del gruppo, affiancato dal batterista/percussionista Bruce Mitchell e il produttore/strumentista Keir Stewart.

Il nuovo album “Renascent” uscirà il 31 luglio.

Vini Reilly ha commentato: “Dal momento in cui nasciamo non siamo mai e poi mai proattivi, ma solo reattivi. È come la legge del moto di Newton: se non spingi contro qualcosa, perdi slancio.”

“Le canzoni di Vin sono costantemente sorprendenti” dice Mitchell “vuoi continuare ad ascoltarle ancora e ancora“.

Il nuovo brano “Liars” è già disponibile:

Tracklist:



Echoes In The Memory

Your Shadow At Morning

Time Present And Time Past

Agonistes

Liars

Vapour In A Matchbox

Your Shadow At Evening

Sargasso Sea

Scammer

For Friends Everywhere

All They See Is Fire (CD / digital bonus track)