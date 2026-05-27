I Durutti Column hanno confermato l’uscita del nuovo album “Renascent“, la loro prima pubblicazione dopo oltre 15 anni.
Alla guida del gruppo c’è il chitarrista Vini Reilly è alla guida del gruppo, affiancato dal batterista/percussionista Bruce Mitchell e il produttore/strumentista Keir Stewart.
Il nuovo album “Renascent” uscirà il 31 luglio.
Vini Reilly ha commentato: “Dal momento in cui nasciamo non siamo mai e poi mai proattivi, ma solo reattivi. È come la legge del moto di Newton: se non spingi contro qualcosa, perdi slancio.”
“Le canzoni di Vin sono costantemente sorprendenti” dice Mitchell “vuoi continuare ad ascoltarle ancora e ancora“.
Il nuovo brano “Liars” è già disponibile:
Tracklist:
Echoes In The Memory
Your Shadow At Morning
Time Present And Time Past
Agonistes
Liars
Vapour In A Matchbox
Your Shadow At Evening
Sargasso Sea
Scammer
For Friends Everywhere
All They See Is Fire (CD / digital bonus track)