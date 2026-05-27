Jack Kaye ha pubblicato il suo singolo di debutto da solista, “Dora”, che segna il suo primo lavoro discografico dopo lo scioglimento dei The Magic Gang (due album e un buon successo in UK) nel 2020.

Il brano arriva dopo un periodo di sei anni in cui Kaye si è allontanato dalle scene musicali, tra blocco dello scrittore e vita familiare.

“Ho avuto un blocco creativo per molto tempo dopo lo scioglimento della band“, dice Kaye. “La mente girava a vuoto; stavo cercando di capire cosa stessi facendo musicalmente. Così ho deciso di distogliere la mente dai miei pensieri. Ho iniziato a scrivere questa canzone, vagamente ispirata alla relazione di un amico. Una volta entrato in quella mentalità narrativa, è diventato di nuovo divertente e tutto è scivolato via.“

Un pezzo semplice, diretto, immediato. Un buon ritorno per riprendere la giusta confidenza.

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Jack Kaye: Bandcamp