credit: Ekaterina Gorubacheva

I giapponesi Boris hanno annunciato il tour europeo dedicato al ventesimo anniversario di “Pink”, storico album pubblicato nel 2005, uno dei lavori più rappresentativi della loro carriera. Il tour “Do You Remember Pink Days?”, si svolgerà tra ottobre e novembre 2026 e vedrà la partecipazione di Planning For Burial come special guest in tutte le date.

Per l’occasione i Boris suoneranno con la formazione a tre elementi dell’epoca di “Pink”, con una scaletta incentrata principalmente sui brani del disco.

“Pink è un mistero anche per noi stessi. Questa magia continua a guidarci in un viaggio, anche dopo 20 anni. Che vi ricordiate quei giorni oppure no, vi invitiamo a sperimentare il bagliore sempre più misterioso del rosa. Noi tre vi coinvolgeremo con un’espressione fisica che scuoterà lo spazio stesso.”

2 date in Italia:

3 ottobre 2026 – Verona, Colorificio Kroen

4 ottobre 2026 – Milano, Legend Club

Biglietti QUI