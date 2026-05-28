I Gilla Band tornano ora a farsi sentire con materiale inedito dopo quasi quattro anni dall’uscita del loro terzo LP “Most Normal”.

La band noise-rock di Dublino, infatti, ha appena pubblicato, via Rough Trade Records, il nuovo singolo “Giraffe”, accompagnato da un video di Cuan Roche e Chanthila Phaophanit.

Il frontman Dara Kiely dice del pezzo:

In questo brano, le prime sezioni descrivono il mio stato d’animo generale. Può essere un luogo molto confuso e a volte solitario. Mi sento poco amato e faccio fatica a esprimere ciò che penso davvero. L’outro, invece, descrive indirettamente una sorta di conferma che l’affetto nei miei confronti esiste davvero. Anche se lo apprezzo, faccio ancora fatica a crederci. «Mi ha cacciato fuori di casa con una spazzola per capelli, esigendo che indossassi una giacca adeguata.» È un comportamento tipico di una mamma irlandese. Mi è difficile accettare un amore così grande, ma è una cosa bellissima da avere nella vita.