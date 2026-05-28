Credit: Alex Lake

La giornata di venerdì 3 luglio degli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026, in programma all’Ippodromo SNAI San Siro, ospiterà oltre ai già annunciati Cliffords e Florence + The Machine i pionieri del rock alternativo gallese i Manic Street Preachers.

Biglietti QUI.

Fin dal debutto con “Generation Terrorists” (1992), i Manic Street Preachers hanno tracciato un percorso del tutto singolare nel panorama rock, coniugando riff potenti, testi capaci di scandagliare le inquietudini della condizione umana e una visione artistica che li ha resi una delle band più influenti e iconiche di sempre.

Riconosciuti e premiati da realtà come NME, Mojo, BRIT Awards e Ivor Novello Awards, hanno firmato album visionari e singoli diventati veri classici, conquistando nel tempo un posto di rilievo nella scena rock internazionale. Con il loro ultimo album “Critical Thinking” (2025), che affronta con lucidità e urgenza le ansie dell’era dei social media, continuano a dimostrare di saper parlare al presente, coinvolgendo generazioni diverse di fan.



Ecco il programma completo della rassegna (biglietti QUI)



25 Giugno, Maroon 5 Ippodromo Snai San Siro **Unica Data Italiana



03 Luglio, Florence + The Machine Ippodromo Snai San Siro

Manic Street Preachers

Cliffords



06 Luglio, System Of A Down Ippodromo Snai La Maura **Unica Data Italiana

Queen Of The Stone Age

Acid Bath



05 Luglio, Foo Fighters Ippodromo Snai La Maura **Unica Data Italiana

Idles

Fat Dog



04 Settembre, Tonypitony Ippodromo Snai San Siro

6 Settembre, David Guetta Ippodromo Snai San Siro **Unica Data Italiana

10 Settembre, A$Ap Rocky Ippodromo Snai San Siro **Unica Data Italiana