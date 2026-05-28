Kristin Hersh ha annunciato il nuovo album solista “Sugar on Blackstone“, in uscita il 18 agosto per Fire Records. L’ha prodotto lei stessa insieme ai suoi collaboratori abituali: Rob Ahlers (50FOOTWAVE) alla batteria e il violoncellista Pete Harvey (Throwing Muses).

L’album attinge a temi quali la memoria, la casa e lo sradicamento, con Hersh che rivisita la casa e il quartiere della sua adolescenza. Il primo singolo dell’album è “Dark Eyed Junco”.

“Lui era un ‘Dark Eyed Junco’ e io ero una stramba dagli occhi chiari. Giocavamo a basket fino a dopo il tramonto, quando non riuscivamo nemmeno più a vedere il canestro, così non dovevamo tornare a casa. Dopo che il nostro patrigno si è trasferito da noi, quella non era più una casa“.

Tracklist:

