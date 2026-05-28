Kristin Hersh ha annunciato il nuovo album solista “Sugar on Blackstone“, in uscita il 18 agosto per Fire Records. L’ha prodotto lei stessa insieme ai suoi collaboratori abituali: Rob Ahlers (50FOOTWAVE) alla batteria e il violoncellista Pete Harvey (Throwing Muses).

L’album attinge a temi quali la memoria, la casa e lo sradicamento, con Hersh che rivisita la casa e il quartiere della sua adolescenza. Il primo singolo dell’album è “Dark Eyed Junco”.

Lui era un ‘Dark Eyed Junco’ e io ero una stramba dagli occhi chiari. Giocavamo a basket fino a dopo il tramonto, quando non riuscivamo nemmeno più a vedere il canestro, così non dovevamo tornare a casa. Dopo che il nostro patrigno si è trasferito da noi, quella non era più una casa“.

Tracklist:

  1. Dark Eyed Junco
  2. Moths
  3. Ticking
  4. Silver Beach
  5. Pink Nightgowns
  6. 101 Run
  7. Sundial
  8. Snow White Lies
  9. Dom In Orange
  10. ’72 Stingray
  11. Samson