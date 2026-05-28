Credit: Press

Il prossimo 14 agosto, via Virgin Music Group, i Jungle pubblicheranno il loro quinto LP, “Sunshine”, che arriva a tre anni esatti dal precedente, “Volcano“.

Formati da J Lloyd, Tom McFarland e Lydia Kitto, i Jungle sono celebri per il loro sound inconfondibile che fonde disco contemporanea, soul e hip-hop, oltre che per l’estetica visiva iconica che accompagna ogni loro progetto.

Spinti dal singolo “Carry On”, ora gli inglesi condividono un nuovo singolo, “The Wave”, che potete ascoltare qui sotto.

Vi ricordiamo inoltre che la band londinese si esibirà domenica 15 novembre all’Unipol Forum di Assago (MI) in quella che sarà la sua unica data a supporto della nuova release.