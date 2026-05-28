Thom Yorke sarà a Roma il prossimo 2 luglio per presentare un film.
Ospite della rassegna “Il Cinema In Piazza”, manifestazione romana organizzata dalla fondazione Piccolo America che in estate si tiene tra Piazza San Cosimato, Parco della Cervella e Monte Ciocci, la voce dei Radiohead salirà sul palco per presentare “Children Of Men” noto film distopico diretto da Alfonso Cuaron uscito nelle sale nel 2006.
La proiezione andrà in scena al Parco della Cervelletta e come per tutti gli spettacoli di “Cinema In Piazza” l’ingresso è gratuito.
Yorke è particolarmente legato al film di Cuaron in quanto il brano “Life in a glasshouse”, contenuto ne disco “Amnesiac” dei Radiohead, fa parte della colonna sonora.