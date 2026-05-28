Credit: Rafael Vasconcelos

A distanza di meno di due anni da “Dulling The Horns“, il prossimo 21 agosto, via Fire Talk, i Wild Pink pubblicheranno il loro sesto LP, “Still Coming Down“.

Con “Dulling The Horns” i Wild Pink hanno raggiunto nuovi livelli di successo di critica e di pubblico, esibendosi al fianco di artisti di spicco della scena indie come Dr. Dog, Crumb e MJ Lenderman (che ha prestato la sua maestria alla chitarra in “Still Coming Down”). “Still Coming Down” conclude questo percorso costellato di successi, descrivendo la vita on the road e riflettendo queste esperienze attraverso una visione distorta ed enciclopedica dell’America.



Guidati da John Ross i Wild Pink si sono chiusi nei leggendari Drop of Sun Studios di Asheville per registrare il nuovo album con il virtuoso produttore Alex Farrar (Bnny, Wednesday, Samia). Strano e familiare allo stesso tempo, “Still Coming Down” dei Wild Pink è un prodotto dei tempi moderni che solo John Ross poteva scrivere.

Ad anticipare la release ecco il singolo “Round Of Applause At The End Of The World”, che potete ascoltare qui sotto.

La band statunitense arriverà in Europa nel mese di settembre a presentare la sua nuova fatica con una data unica prevista per sabato 12 settembre al What Goes On Festival di Parma.

L’entrata al concerto emiliano sarà gratuita.

“Still Coming Down” Tracklist:

1. Box Store

2. Round Of Applause At The End Of The World

3. Still Coming Down

4. Plates Keep Spinning

5. Like Water

6. Simple

7. Dead For A Sec

8. 500 Is The New 250

9. Relaxing, Special Interests