I Greta Van Fleet sono ufficialmente tornati con nuova musica. “Play Your Games” è il primo inedito della band dopo tre anni.
Il brano arriva dopo “Starcatcher” del 2023, terzo album in studio della band.
Il brano esce a pochi giorni dal debutto dal vivo della canzone, avvenuto durante un concerto al Bowery Ballroom di New York, insieme a un altro nuovo brano intitolato “Tear It Down”.
“Il tratto distintivo del brano è l’irriverenza“, ha dichiarato il chitarrista Jake Kiszka. “È questa meravigliosa capacità di cogliere l’attimo.“
Sebbene non sia stato ancora annunciato un nuovo album dei Greta Van Fleet, un comunicato stampa sottolinea che “Play Your Games” offre “un’anteprima entusiasmante di dove sono diretti“.