Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografiche. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente, sospirato, weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi…buon ascolto.

PAUL MCCARTNEY – “The Boys of Dungeon Lane”

[EMI[

pop-rock

“The Boys of Dungeon Lane” è una raccolta di scorci rari e rivelatori su ricordi mai condivisi prima, accompagnati da alcune canzoni d’amore di nuova ispirazione, firmate da una delle figure culturalmente più significative del nostro tempo. In queste straordinarie nuove canzoni, Paul racconta con rara sincerità la sua infanzia nella Liverpool del dopoguerra, la tenacia dei suoi genitori e le prime avventure vissute insieme a George Harrison e John Lennon, molto prima che il mondo sentisse parlare della Beatlemania.

BOARDS OF CANADA – “Inferno”

[Warp]

elettronica

Dopo tredici anni di silenzio da parte del gruppo, durante i quali l’attesa è cresciuta di giorno in giorno, i Boards of Canada tornano finalmente sulle scene. “Inferno” conserva le melodie e le atmosfere che li contraddistinguono, attingendo alle influenze esoteriche esplorate in “Societas X Tape” (il loro mix del 2019 per NTS in occasione del trentesimo anniversario della Warp Records) e all’atmosfera più cupa introdotta in “Tomorrow’s Harvest”, ulteriormente approfondita da un ruolo più ampio riservato ai frammenti vocali.

ICEAGE – “For Love of Grace and the Hereafter”

[Mexican Summer]

alternative

“For Love of Grace and the Hereafter” è il sesto album in studio dell’amato quintetto danese Iceage. Nel corso delle dodici tracce che compongono l’album, un universo d’amore si espande e si contrae in un eterno tango; i testi di Elias Rønnenfelt ardono di un’intimità apocalittica, mentre la band si muove con maestria all’interno del proprio scenario mutevole di post-punk selvaggio.

KARYYN – “PHYSICS UNIVERSAL LOVE LANGUAGE (PULL)”

[Mute]

alternative

La cantante e produttrice siriano-armeno-americana KÁRYYN torna con il suo attesissimo secondo album. KÁRYYN crea musica all’incrocio tra suono, spirito e fisica: mondi sonori che non si limitano a descrivere l’emozione, ma la conducono. “PHYSICS UNIVERSAL LOVE LANGUAGE” ne è un esempio, con un titolo che racchiude il suo impegno di una vita nel tradurre l’amore in sistemi di energia e verità. Nel profondo, “PULL” parla di coraggio: il coraggio di crollare, di amare, di arrendersi e di riemergere. Dal punto di vista sonoro, “PULL” è costruito sulla voce di KÁRYYN, archi, sintetizzatori modulari e ritmi gravitazionali, sintonizzati a 432Hz – una frequenza che si ritiene favorisca la guarigione vibrazionale. Coprodotto da KÁRYYN insieme a Hudson Mohawke e James Ford, il disco è stato ulteriormente arricchito dal mix sensibile e coinvolgente di Marta Salogni, dal tocco melodico di Jacques Greene in “FWD” e dal mastering minuzioso di Joker. Il risultato è un lavoro meticolosamente realizzato, profondamente personale e al tempo stesso di ampio respiro collettivo.

GHINZU – “W.O.W.A”

[PIAS]

alternative

I Ghinzu tornano con il loro quarto album in studio e il primo dopo 17 anni, “W.O.W.A.“, pubblicato da Play It Again Sam. Il disco è stato a lungo in lavorazione: i Ghinzu hanno scritto quasi 90 idee complete per il loro nuovo album, prima di ridurle alla tracklist finale. “Avevamo hard disk sparsi ovunque“, ricorda il frontman dei Ghinzu, John Descamps. “Volevamo mettere insieme 10 brani che rappresentassero davvero tutti quegli anni di lavoro condensato“.

THE SENTIMENTAL TOURISTS – “Without Love We Expire”

[autoproduzione]

alt-rock

I Sentimental Tourists sono Dave Long e Paul Page. Dave era il cantante della band di Dublino Into Paradise, gruppo di riferimento dei primi anni ’90 che ha pubblicato 2 album (tra cui il brillante “Churchtown”) e diversi EP e singoli. Paul suonava la chitarra nella band di Dublino Whipping Boy: hanno pubblicato tre album e due EP, con il secondo album “Heartworm” regolarmente citato dalla critica come uno dei migliori album irlandesi di tutti i tempi.Questa uscita racchiude i precedenti EP della band e degli inediti.

<a href="https://thesentimentaltourists.bandcamp.com/album/without-love-we-expire">Without Love We Expire by The Sentimental Tourists</a>

NEW JAZZ UNDERGROUND – “Hoodies”

[Artwork Records]

Jazz

I New Jazz Underground presentano “Hoodies”, un potente album di debutto che trasforma il loro successo virale in una dichiarazione artistica di grande impatto. Il trio americano – composto da Abdias Armenteros (sassofono / voce), Sebastian Rios (basso) e T.J. Reddick (batteria) – ha catturato per la prima volta l’attenzione mondiale grazie a esibizioni di strada e a video live di grande effetto, costruendosi un fedele seguito online prima di approdare su palchi importanti come il Newport Jazz

Festival. In “Hoodies”, i New Jazz Underground incanalano la loro fratellanza nata durante la pandemia in un lavoro audace e attento alla cultura che unisce la tradizione jazzistica a groove influenzati dall’hip-hop, ritmi afro-cubani e un blues grezzo e guidato dalla voce. Radicato in una profonda intesa musicale e affinato da anni di esibizioni costanti, Hoodies cattura con tutta la sua forza l’energia fresca, la precisione e la profondità emotiva del trio, confermandoli come una delle nuove band più entusiasmanti che stanno ridefinendo il jazz per una nuova generazione.

EAR – “Rumspringa”

[A24 Music]

elettronica

In uscita venerdì 29 maggio per A24 Music, “Rumspringa” è stato concepito come un disco all’insegna del “scegli la vita“, che prende in prestito il titolo dalla tradizione Amish di esplorare la libertà personale, l’indipendenza e l’autodeterminazione per comprendere meglio il mondo. Segue l’album di debutto degli ear del 2025, “The Most Dear And The Future”. Dal loro debutto con il brano “Nerves” nel 2024, il duo si è costruito un seguito grazie al loro mix di elettronica glitch, texture sperimentali e songwriting intimo. All’inizio di quest’anno hanno tenuto tour sold-out nel Regno Unito, nell’Unione Europea e negli Stati Uniti, aprendo i concerti di Yung Lean a Toronto e Montreal.

DEATH BY LOVE – “444”

[Distorion Productions]

darkgaze, gothic

Il duo electro-goth / industrial transatlantico DEAT? B¥ LØVE presenta il proprio album di debutto “444″. Sublime, carico di spiritualità ed emotivamente accattivante, questo disco fonde sensibilità gotiche, industrial e trip-hop in un linguaggio sonoro unico, arricchito da suggestive trame vocali mediorientali. I DEAT? B¥ LØVE sono composti dall’acclamato produttore musicale e polistrumentista di Pittsburgh Peter Guellard – la cui presenza decennale nella scena underground dark-elettronica americana include collaborazioni con The Electric Hellfire Club, Closterkeller e Blitzkrieg – e dalla cantautrice Inga Habiba, la cui voce distintiva e carica di spiritualità è stata plasmata da un’eredità multiculturale e da una lunga carriera come frontwoman di gruppi gothic e new wave in Polonia. La musica dei DEAT? B¥ LØVE è cinematografica e grezza, con un’estetica di una bellezza inquietante. Le scale arabe e le atmosfere gotiche si fondono con l’elettronica distorta e i ritmi ipnotici, creando un paesaggio sonoro che sembra al tempo stesso antico e futuristico.

MOTELNOIRE – “MalaMilano”

[Stargaze s.r.l / Orangle Records]

indie-rock

Esce il nuovo album di inediti dei MotelNoire, la band rock milanese che racconta le periferie e l’identità urbana della città. I MotelNoire, nati nelle periferie milanesi, hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo. La band racconta la vita reale e le contraddizioni della società, dando voce a chi vive ai margini. “MalaMilano” è un disco che non cerca redenzione né colpevoli, racconta la realtà così com’è, senza filtri. È un progetto dedicato a chi si sente fuori posto, a chi sceglie di andare controcorrente, a chi continua a crederci nonostante le difficoltà. Composto da dieci brani, l’album racconta la storia dei Motel ma anche la sofferenza di chi è cresciuto troppo in fretta. C’è rabbia, nostalgia, gratitudine e disillusione. C’è la voglia di sparire e quella di restare, di cambiare pelle senza perdere l’anima. «MalaMilano” è il nostro modo di raccontare da dove veniamo e quello che siamo diventati – spiegano i MotelNoire – è un disco nato per strada, tra la nebbia, i bar vuoti, le notti insonni e le domande senza risposta per le strade di Milano».

SHINEDOWN – “EI8HT”

[Parlophone]

alternative

Gli Shinedown tornano con il loro attesissimo album in studio “EI8HT”, trainato dal nuovo potente singolo “Safe and Sound”. L’uscita segue un anno storico che ha visto quattro singoli di grande successo presenti nell’album: “Three, Six Five”, “Dance, Kid Dance” e “Killing Fields”, insieme a “Searchlight”, che ha debuttato all’iconico Grand Ole Opry. Lo slancio è proseguito con un imponente tour nelle arene, tutte esaurite, tra cui il Madison Square Garden. Autoprodotto dal bassista Eric Bass e scritto in collaborazione con il frontman Brent Smith, l’album di 18 tracce bilancia il rock da stadio con testi profondamente introspettivi e coinvolgenti.

DEVIN TOWNSEND – “The Moth”

[Inside Out Music]

metal

“The Moth” è l’opera più ambiziosa di Devin Townsend fino ad oggi, un progetto che ha sempre occupato la sua mente come l’opera della sua vita: un’esperienza immersiva che unisce orchestra, coro e teatro, frutto di oltre un decennio di lavoro. Quella che era iniziata come una visione lontana è diventata realtà quando Townsend è stato invitato a collaborare con l’Orchestra e il Coro dei Paesi Bassi Settentrionali. A differenza dei suoi precedenti mondi che spaziavano tra i generi, “The Moth” è stato concepito fin dall’inizio come una narrazione completamente orchestrata. Townsend ha trascorso anni a reimparare i fondamenti musicali per scrivere lui stesso la partitura: armonia, contrappunto e orchestrazione ricostruiti da zero, con l’assistenza esperta di Joseph Stevenson. Il risultato è un’opera meticolosamente realizzata e guidata dalle emozioni, in cui ogni strumento e ogni voce ha spazio per esprimersi. Al suo centro, “The Moth” parla di trasformazione. Attraverso i suoi arrangiamenti altisonanti e i momenti intimi, l’opera esplora l’accettazione di sé, l’abbandono e il coraggio di affrontare il disagio senza distogliere lo sguardo.

STATIC DRESS – “Injury Episode”

[Sumerian Records]

punk, post-hardcore

I Static Dress fondono il post-hardcore e l’emo dei primi anni 2000 nel loro terzo album,”Injury Episode”, pubblicato dalla Sumerian Records. Attraverso 15 brani di grande impatto, la band coniuga immagini vivide e un acuto istinto creativo, facendo progredire il genere con il loro lavoro più avvincente fino ad oggi. L’album include i singoli “human props” e “Nostalgia Kills (ft. Underoath)”.

ELDER – “Through Zero”

[Stickman Records]

psych-rock

A vent’anni dalla loro nascita, gli Elder rimangono un’anomalia nell’underground heavy: una band capace di assorbire e trasmetterne le influenze di una miriade di generi senza cadere nel pastiche o perdere la propria identità. Il loro nuovo album, “Through Zero”, è una riaffermazione del loro impegno nel superare i confini e consolida il loro status di leader nel rock psichedelico heavy. Nel corso dei loro vent’anni di carriera, gli Elder hanno da tempo imparato a padroneggiare riff devastanti, escursioni melodiche, pattern progressivi, groove ipnotici e atmosfere eteree. In “Through Zero”, gli Elder attingono a questi anni di esperienza per realizzare quello che è forse il loro disco più immediato e coinvolgente fino ad oggi, lasciando al contempo che semi provenienti da fuori dalla sfera del rock mettano radici e fioriscano all’interno della loro struttura progressiva. Gli ascoltatori troveranno elementi familiari di nuove trame, sequenze e suoni accanto all’iconica interpretazione dell’heavy rock degli Elder. Come sempre, ogni ascolto rivela nuovi dettagli. Registrato a Berlino nell’arco di diversi mesi tra un tour e l’altro nel 2025, “Through Zero” è il primo album che la band non solo ha prodotto, ma anche mixato insieme al collaboratore di lunga data Richard Behrens. L’album suona più che mai come una piena estensione delle intenzioni creative della band.

WILLIE NELSON – “Dream Chaser”

[Legacy]

country

“Dream Chaser” è il 79° album da solista in studio di Willie Nelson e il suo 156° album in totale; si tratta di una nuova uscita che raccoglie una serie di brani introspettivi e ricchi di storie, incentrati sulle relazioni, sulla crescita personale e sulla vita on the road. Radicato nelle tradizioni classiche del songwriting ma con una prospettiva moderna, l’album coniuga racconti intimi con temi universali quali la perseveranza, il tempismo e la lucidità.

THE BUG CLUB – “Every Single Muscle”

[Sub Pop]

alternative

“Every Single Muscle”, il quinto LP della band, è il terzo pubblicato dalla Sub Pop, l’acclamata etichetta di Seattle che sostiene il duo gallese. I vari festival estivi hanno impedito loro di prendersi una vacanza fino a quando non è arrivato il momento di tornare in sala di scrittura. Che molto probabilmente è ancora una camera da letto a Caldicott frequentata da un levriero di nome Ted (ascoltate bene: compare in una delle canzoni). In “Every Single Muscle” i Bug Club guardano più da vicino se stessi. Non tanto in modo introspettivo, però. Più nel modo in cui un alieno potrebbe esaminare un esemplare prigioniero su una barella intergalattica. Egoisti in un senso del termine del tutto nuovo, la forma e la condizione umana vengono sondate e ispezionate da ogni angolazione nel corso dell’album. Si percepisce un distacco surreale dal sé che crea l’umorismo onnipresente e carico di noia; nell’ultima canzone Sam annuncia di essere “stanco di essere umano“. I Bug Club sembrano quasi sospettosi del concetto stesso di essere una persona – come se si fossero svegliati in un costume che non volevano indossare e che non possono togliersi.



GUIDED BY VOICES – “Crawlspace Of The Pantheon”

[Guided By Voices Inc]

indie-rock

Che ci crediate o meno siamo arrivati al disco numero 44 per questi eroi che ormai non hanno più alcun bisogno di presentazioni!



DOGSTAR – “All In Now”

[Dillon Street Records]

alternative

Il trio rock di Los Angeles Dogstar torna con “All In Now”, il quarto album in studio della band e seguito di “Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees” del 2023. Prodotto da Nick Launay (IDLES, Amyl and the Sniffers, Nick Cave & the Bad Seeds), “All In Now” segna una nuova era per i Dogstar, con riff di chitarra stratificati e un basso pesante ispirati al tempo trascorso in tour.

TURNOVER – “Down On Earth”

[autorpoduzione]

emo-rock

“Down On Earth” è il primo nuovo album della band dopo quattro anni, che fa seguito all’album del 2022 “Myself in The Way” e all’edizione deluxe per il decimo anniversario del loro album del 2015 “Peripheral Vision”, uscita lo scorso maggio. I nuovi singoli “Nightjar” e “I See You and Realize” anticipano una nuova prospettiva musicale della band della Virginia, guidata dalle loro prime sperimentazioni nel dream-pop, nella psichedelia e nell’alt-rock. Dopo oltre un decennio con la Run For Cover Records, i Turnover hanno deciso di pubblicare “Down On Earth” in modo indipendente. L’album vede alla produzione Zac Montez, ingegnere del suono di lunga data della band, con l’obiettivo di catturare su disco l’energia dei loro concerti dal vivo mentre esplorano nuove esperienze e lezioni apprese sull’amore, la morte, la solitudine e l’aldilà.

KIKU HIBINO AND MERZBOW” – “Rococo Echomatter”

[Superpang]

sperimentale

L’artista del suono Kikù Hibino, con sede a Chicago, collabora con il pioniere del noise giapponese Merzbow (Masami Akita) in “Rococo Echomatter”, pubblicato da Superpang. Scambiandosi materiale tra Chicago e Tokyo, il duo trasforma voci recitate e strumenti in fitti campi sonori. Il montaggio incisivo di Hibino trasforma queste fratture in una struttura in cui voce e rumore si scontrano come elementi fisici in movimento.

GICHARD – “Chins For Lefty”

[Night School]

alt-rock

“Chins For Lefty” è l’album di debutto di un nuovo duo di Glasgow. Il disco combina melodie un po’ sgangherate, kosmische punk, drum machine e synth e, nella cantante e autrice Lisa Jones, una commentatrice assurda della condizione umana mentre affronta le ansie del mondo moderno. L’accompagnamento musicale vorticoso dello strumentista Chas Lalli cuce insieme un mix evocativo di stili musicali, il vento irregolare sotto le ali dei testi.

CHAEPTER – “Dragon Of Shame”

[Candlepin Records]

post-punk

“Dragon of Shame” è l’ultimo album dei Chaepter e forse la loro raccolta di brani più matura fino ad oggi. Registrato su nastro presso gli studi Jamdek di Chicago, Illinois, “Dragon of Shame” coglie i Chaepter in un momento di cambiamento e attrito: una band che cerca di trovare un equilibrio tra l’instabilità sempre crescente della scena musicale DIY. Sebbene l’album sfugga a facili categorizzazioni, rimane coerente nel suo sincero desiderio di suscitare sentimenti ed emozioni autentiche in chi lo ascolta. È possibile avere l’album in edizione limitata di 200 vinili prodotti da Flesh & Bone Records e Candlepin Records.

<a href="https://chaepter.bandcamp.com/album/dragon-of-shame">Dragon of Shame by Chaepter</a>

VILLAGERRR – “Carousel”

[Winspear]

folk

Un nuovo capitolo dinamico nella discografia di villagerrr: “Carousel” è il quinto album di Mark Scott sotto il nome di villagerrr e spazia dallo slowcore allo shoegaze, dal folk rustico all’ estasi accelerata di un rock fatto su misura per un’autostrada deserta. L’album più audace e delicato fino ad oggi del cantautore dell’Ohio, “Carousel” è un’esplorazione a tutto campo di ciò che significa cercare di fare arte sincera in un’epoca iper-esposta e opprimente, dove le grandi canzoni del Midwest di Scott ardono del desiderio di trovare un significato duraturo in un’era piena di mercificazione. Grazie all’orecchio attento di Scott sia per i dettagli particolari che per i paesaggi vasti, ascoltare villagerrr può sembrare come sbirciare nell’erba della prateria per vedere cosa striscia lì, per poi alzarsi all’improvviso e assistere allo splendore di una tempesta in arrivo.

MONOLORD – “Neverending”

[Relapse]

metal

Da ben oltre un decennio, i Monolord provocano una vera e propria ipnosi di riff con brani epici di lunga durata, caratterizzati da ripetizioni, volume e potenza. Tra le band più affidabili e amate della musica heavy, i Monolord si preparano ad affrontare il loro prossimo capitolo con “Neverending” che sembra il culmine di 13 anni di musica pesante e incandescente, con un occhio attento alla creazione di un album più incisivo. “La registrazione di questo album è un esempio dello spirito di cameratismo dei Monolord“, dice il bassista Mika Häkki. “Abbiamo guardato indietro e visto per la prima volta quanto abbiamo fatto collettivamente come band, e ci siamo resi conto di quanto siano stati intensi questi 13 anni.” “È stato un viaggio pazzesco e lo è ancora“, dice il batterista Esben Willems. “Ho passato un quarto della mia vita in questa band. Guardando indietro, sono incredibilmente orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato lungo il percorso e, per molti versi, questo album sembra l’essenza di tutto ciò che abbiamo fatto finora. La mia mentalità è la stessa di sempre: essere il meglio che noi tre possiamo essere“.

VIOLET GROHL – “Be Sweet To Me”

[Island]

alt-rock

“Be Sweet To Me” è l’album di debutto di Violet Grohl. Contiene 11 brani, tra cui il singolo “THUM”. I primi anni dell’età adulta comportano molte decisioni importanti, e per Violet Grohl, che stava cercando produttori e collaboratori per il suo album di debutto, “Entrare in studio e registrare mi è sembrata la strada che dovevo percorrere“, dice la diciannovenne. Tra Grohl e il produttore Justin Raisen (Kim Gordon, Yves Tumor, Angel Olsen) è scattata subito la chimica. “La mia prima impressione è stata che fosse molto matura per la sua età. Ha una voce d’oro ed è se stessa senza scusarsi“, dice Raisen. Come “Thum”, le canzoni di “Be Sweet To Me” sono state evocate dal presente immediato e tendono ad essere impressionistiche, colorate dall’amore di Grohl per il cinema, in particolare per l’opera di David Lynch.

KURT VILE – “Philadelphia’s Been Good To Me”

[Verve]

alternative

L’album “Philadelphia’s Been Good To Me” di Kurt Vile testimonia il suo amore per la città natale, dove vive tuttora e dove registra la maggior parte della sua musica. L’album è caratterizzato dalle sue inconfondibili chitarre dal suono tintinnante, da passaggi strumentali di grande slancio e da testi che sono al tempo stesso irriverenti e sentimentali.

J ZUNZ – “Obsidiana”

[Rocket Recordings]

alt-rock, elettronica

La roccia di ossidiana è di origine ignea, spesso scura ma opaca. Dura e friabile, è stata spesso utilizzata sia per la fabbricazione di armi che per pratiche alchemiche. Pertanto, quando Lorena Quintanilla – l’artista messicana del gruppo Lorelle Meets The Obsolete, nota anche come J. Zunz – era alla ricerca di ispirazione psichica per la sua prossima avventura musicale, non ha dovuto cercare oltre. “Una volta scelto il titolo, tutto ciò che leggevo, vedevo, ascoltavo e pensavo ha cominciato a collegarsi tra di sé“, racconta. “L’ossidiana è diventata come un campo magnetico“. “Nelle culture mesoamericane, veniva utilizzata in molti modi diversi: gli specchi di ossidiana, ad esempio, erano strumenti per la divinazione e la visione spirituale“. Da quel momento in poi, Lorena si è dedicata alla creazione di un album interamente secondo i propri canoni. Spinta sia dal fantasma che dal cuore della macchina, “Obsidiana” apre un portale in cui un drone minaccioso, un’atmosfera eterea e una ripetizione insistente si intrecciano elegantemente per formare un insieme senza soluzione di continuità.

TASTE – “1/2 Fantasy”

[Tough Love]

alternative

Taste è il progetto solista di Oli Lipton (Now, Cindy), nato dalle innumerevoli ore trascorse nel suo studio di registrazione casalingo e dalle registrazioni accumulate grazie a quel lavoro. “1/2 Fantasy”, pubblicato da Tough Love, divide a metà due cassette precedentemente autoprodotte, affiancandole l’una all’altra, per formare una sorta di LP di debutto. È come vino estivo e luce delle stelle in una notte che dura anni o solo pochi minuti. Abitudini, amori, soldi spesi, venerdì sera, sabato mattina: un cuore rock ‘n’ roll esce con una Les Paul, una penna e la lingua saldamente tra le guance. Con un aspetto elegante e pulito ma sentendosi sporco, un prete alla moda come Nikki Sudden, se solo si fosse preoccupato di affinare la sua arte.

<a href="https://taste-usa.bandcamp.com/album/1-2-fantasy">1/2 Fantasy by TASTE</a>

DOUBLESPEAK – “Doublespeak”

[London]

elettronica

I Doublespeak sono una nuova collaborazione tra Vince Clarke degli Erasure, Neil Arthur dei Blancmange e il produttore e autore di musica elettronica Benge. Arthur e Clarke hanno lavorato insieme per la prima volta negli anni ’80, quando il membro dei Blancmange contribuì con un brano inedito al progetto di breve durata di Clarke, The Assembly. Nel 2017, Arthur ha contattato Clarke con l’idea di Doublespeak, proponendogli una raccolta di cover di artisti come Young Marble Giants, ABBA, The Carpenters e David Essex realizzate con strumenti elettronici analogici. Bengle si è unito al progetto, completando il trio. “Sapevo così poco di alcune di queste canzoni che per me erano come dei demo“, dice Clarke. “Mi sembravano nuove canzoni brillanti che volevi assolutamente avere. Ho avuto persone che hanno fatto cover delle mie canzoni e, onestamente, non c’è tributo migliore. Quindi è quello che volevamo fare qui.” “Ciò che ci ha davvero colpito in questo percorso è la qualità di queste canzoni”, aggiunge Arthur. “È proprio nel realizzarne una propria versione che ci si rende conto di quanto siano incredibili“.

VEPS – “ChurchyardStreet 8B”

[PNKSLM Recordings]

indie-rock

Il quartetto indie pop di Oslo Veps torna con il suo terzo album, “ChurchyardStreet 8B”, il primo pubblicato con l’etichetta indie svedese PNKSLM Recordings. Conoscendosi fin dalle elementari, Helena, Laura, June e Maja hanno fondato la band all’età di 14 anni. Il loro brillante EP di debutto “Open The Door” (pubblicato nel 2021 dalla Kanine Records) ha spianato la strada al loro altrettanto fantastico album di debutto “Oslo Park” e al successivo “Dedicated To”. Giovanissime le Veps sono solo all’inizio della loro carriera, pur avendo già alle spalle un bagaglio di esperienze.

COLE BERLINER – “The Black Door”

[Drag City]

folk sperimentale

La musica di “The Black Door” è un folk moderno e sincero – folk della West Coast! – con una buona dose di psichedelia insolita intrecciata al suo interno. Una presenza nell’ecosistema produttivo di un teatro fantasma minaccioso (ma amichevole), un’elegante cornice per un mistero perfettamente civilizzato e surreale e uno squisito puzzle folk-da camera acustico. Ed ecco! Il debutto solista di Cole Berliner è musica da salotto strumentale dalla trama ricca, che cresce organicamente negli altoparlanti e oltre. Mentre Cole apporta una successione di nuovi stati d’animo e qualità al vero spirito della cosa, “The Black Door” apre una sequenza di trasformazione musicale lunga quanto un album.





SOOK-YIN LEE – “72RHR”

[Hand Drawn Dracula Records]

elettronica

In un mondo capovolto in cui i sistemi stanno crollando, l’artista multimediale canadese Sook-Yin Lee risponde con un album che esplora lo sconvolgimento di questo momento. Le canzoni di Lee sono legate da un quadro concettuale basato su un tempo uniforme. “72RHR” si riferisce alla frequenza cardiaca a riposo, il numero di battiti al minuto quando si è a riposo, ma raggiungere uno stato di calma ed equilibrio può essere difficile. Lee si abbandona a questa dinamica, dando vita a un album di canzoni al tempo meditativo di 72 BPM. Crea un viaggio sonoro che accompagna gli ascoltatori in un percorso emotivo tra discordia e armonia.

SPARTA – “Cut A Silhouette”

[Equal Vision Records]

indie-rock

La Equal Vision Records pubblica l’ultimo album degli Sparta, “Cut A Silhouette”. Prodotto da J. Robbins, l’album riprende lo spirito dei loro primi lavori.

FRANCIS OF DELIRIUM – “Run, Run Pure Beauty”

[Dalliance Recordings]

alternative

Incarnazione perfetta dell’artista moderna, Jana Bahrich si occupa personalmente di quasi tutto, per quanto meticoloso possa essere: scrive, produce, dirige e spesso dipinge a mano le magliette il giorno stesso dei concerti, quando la band ha esaurito il merchandising. Questo ha contribuito a conferire alla sua band, i Francis of Delirium, un’identità unica, con le sue confessioni rock che infondono nuova vita al genere e i suoi dipinti che creano un’estetica di grande impatto. Artista che cerca di connettersi con il suo pubblico a un livello più profondo, non sorprende quindi che abbia fatto della speranza e della forza interiore i temi centrali del suo nuovo album, “Run, Run Pure Beauty”. Jana dice che la title track è “un’immaginazione del mondo dopo che è stato distrutto dagli esseri umani e dalla tecnologia. Lottando contro ciò che gli esseri umani si sono lasciati alle spalle, alla fine la pura bellezza della natura ha la meglio“. Volendo portare prospettive diverse nella sua scrittura con questo disco – ispirata sia dai suoi viaggi che dai tempi tumultuosi in cui ci troviamo – ha anche dato vita a un’evoluzione nel suo sound con queste nuove canzoni che in qualche modo suonano più grandi, con armonie innegabili e una maggiore orchestrazione.

UPUPAYAMA – “Honesty Flowers”

[Fuzz Club]

psych-rock

“Honesty Flowers” è il quarto album in studio del polistrumentista italiano Alessio Ferarri sotto il nome d’arte Upupayama. Un doppio album epico, “Honesty Flowers” presenta la miscela sempre strabiliante di Upupayama, in cui il rock psichedelico organico incontra i groove globali nella loro forma più percussiva, vivace e distorta. Altrettanto edonistico che inebriante, l’album si snoda attraverso ritmi funk, riff fuzz bruciati e raddoppiati, jam motorik sinuose, droni tranquilli e acid-folk pastorale nei suoi settanta minuti di durata.

ALL THEM WITCHES – “House Of Mirrors”

[BMG]

alternative

Il gruppo di blues rock psichedelico di Nashville All Them Witches torna con un album tutto nuovo, “House of Mirrors”, il primo album in studio della band dopo il fondamentale “Nothing as the Ideal” del 2020. L’album include i singoli “Red Rocking Chair” e “Starting Line”.

VANEGAS – “16-26”

[Factory Flaws]

alt R&B

“16-26” è il debut album di Vanegas, un progetto che fonde musica elettronica R&B alternativa e Lo-Fi in un linguaggio personale e stratificato. Scritto e prodotto in dieci anni tra Londra, Amsterdam e Milano, l’album prende la forma di una narrazione coerente di esperienze e trasformazioni. Vanegas a proposito di “16-26”: “Non so bene da dove partire. Sento solo che questo doveva essere il mio primo disco. Non l’ho cercato davvero: ad un certo punto ho semplicemente unito i puntini e ho ritrovato tracce prodotte in questi dieci anni, in città diverse, in momenti completamente diversi della mia vita e ho capito che insieme raccontavano qualcosa di preciso. È una raccolta di momenti: una fotografia della mia vita tra i 20 e i 30 anni.” In “16-26” ci sono traumi, paure, amori, relazioni. È un disco emotivo, distorto, nostalgico ma anche pieno di speranza. Romantico, psichedelico, terapeutico, spirituale. È il modo che Vanegas ha trovato per affrontare e trasformare quello che ha vissuto. Per chiudere un cerchio durato dieci anni.

GREG MENDEZ – “Beauty Land”

[Dead Oceans]

alternative

Greg Mendez è sempre stato un cantautore essenziale: fa della moderazione e della semplicità i suoi strumenti, mentre il cuore delle sue canzoni si fa strada sotto forma di verità semplici e incisive. In “Beauty Land”, il suo nuovo album e LP d’esordio per la Dead Oceans, siamo guidati da un narratore ironico ma indulgente, un outsider che ha imparato a trovare un equilibrio tra cinismo e fede. Queste canzoni sono modeste senza autocommiserazione, altari di imperfezione accuratamente costruiti e canalizzati attraverso melodie pop, chitarre scintillanti ma urgenti e una voce che cerca l’innocenza di un chierichetto. La maggior parte di “Beauty Land” è stata registrata direttamente su nastro, quasi interamente da solo nello studio casalingo improvvisato di Mendez a Filadelfia – una piccola stanza senza luce naturale. È il suo primo album completo dopo l’inaspettata svolta omonima del 2023, che è stato un successo a lento decollo dopo 15 anni passati a scrivere e registrare musica in relativa oscurità tra Filadelfia e New York. “Beauty Land” riprende da dove ci eravamo lasciati tre anni fa – scandagliando le profondità del dolore, dell’amore e della dipendenza – ma la sua intensa e silenziosa chiarezza mostra Mendez al meglio della sua abilità compositiva.

KIEFER SUTHERLAND – “Grey”

[Maple Creek Records]

Americana

Kiefer Sutherland torna con una raccolta di brani avvincente che consolida ulteriormente la sua presenza nella scena Americana moderna. Fondendo influenze country, rock e roots, l’album mette in risalto la sua caratteristica voce roca e uno stile di scrittura introspettivo, plasmato da anni di narrazione. Questa nuova uscita offre un sound ricco e autentico che risulta allo stesso tempo intimo e avvolgente. Ogni brano è caratterizzato da testi sinceri e da una strumentazione calda, passando con fluidità da momenti acustici essenziali ad arrangiamenti più ricchi e guidati dalla band.

BRIAN JACKSON – “Now More Than Ever”

[BBE Music]

soul

«La collaborazione è stimolante, ce l’ho nel sangue». Così si esprime Brian Jackson, descrivendo la sua filosofia musicale, ed è proprio la collaborazione il filo conduttore di questo straordinario album, composto da brani del suo passato artistico rivisitati e reinterpretati. Con la partecipazione di artisti come Black Thought, Rahsaan Patterson, Josh Milan, Moodymann, Omar, J. Ivy e altri, e prodotto dai Masters At Work, “Now More Than Ever” riprende i brani classici intramontabili che Brian ha realizzato con Gil Scott-Heron e li ripropone in una versione aggiornata in diciannove tracce, distribuita in un LP triplo in vinile, su CD e in formato digitale. Come dice Brian: “Questo album è un modo per ricollegarci a ciò che eravamo negli anni ’70; noi puntavamo al cambiamento e questo fa parte della tradizione della resistenza. Questi brani segnano un periodo in cui la resistenza era essenziale e ora una generazione più giovane li ha ripresi“.

SAINT AGNES – “Your God Fearing Days Are About To Begin”

[Spinefarm]

alternative

«Lascia che la morte fiorisca con la vita» è un verso recitato come un mantra nella canzone «The Beast», il cuore emotivo e sonoro del nuovo album in studio dei Saint Agnes, “Your God Fearing Days Are About to Begin”, pubblicato da Spinefarm. È più di una semplice frase, è una dichiarazione d’intenti. Con questo disco, i Saint Agnes trasformano il dolore in forza, il lutto in bellezza e il caos in catarsi. Dalla violenza e dal dolore è sbocciato qualcosa di radioso e, con esso, i Saint Agnes sono entrati nella loro era più audace e artisticamente vitale di sempre. Fondendo potenza industriale grezza, eleganza oscura e intensità edonistica e coinvolgente, la band britannica ha creato un sound fatto apposta per le piste da ballo dei club goth intrise di sudore – una visione viscerale alimentata da uno spirito audace e senza paura. Provenienti da Londra, i Saint Agnes cercano di tracciare un percorso ribelle attraverso le macerie industriali del metal alternativo moderno con un sound caratteristico ispirato all’intensità dei Nine Inch Nails, al caos trasversale ai generi dei Poppy e alla narrazione euforica e cinematografica di Lorde; musica per il club, il palco, il vuoto interiore, è deliberata, elegante, seducente.

SIYAHKAL – “Corrupt”

[Static Shock]

hardcore-punk

Dopo averci fatto attendere un decennio per il loro primo LP, i Siyahkal non esitano a sferrare un altro colpo alla testa. Un anno dopo, ecco un altro 12″. In “Corrupt”, il loro caratteristico suono emerge più nitido, pur rimanendo immerso in ondate di rumore assordanti. Inesorabile nell’intensità per tutti i suoi 12 minuti di durata, “Corrupt” trasmette una certa urgenza: una frustrazione, una tensione e un rilascio. La band usa la propulsione ritmica come un martello pneumatico al cranio. Se ci saranno prigionieri, non saranno loro.

GIGI MASIN – “Movement”

[Sacred Bones]

elettronica

Gigi Masin è una leggenda della scena ambient italiana e internazionale, un culto costruito negli anni a partire dal suo esordio “Wind” uscito esattamente 40 anni fa. Dopo le vibrazioni da library jazz di “Dolphin” del 2023, realizzato insieme a Greg Foat e Moses Boyd, il maestro veneziano Gigi Masin torna all’ambient che lo ha reso una figura di culto con “Movement”, il suo primo album solista dai tempi di “Calypso”, uscito nel 2020. Alimentato da una rinnovata spinta creativa e da un senso di moto perpetuo, Masin attraversa con naturalezza malinconie MIDI, robotiche technoidi, nuvole liminali groovy e profondità ambient acquatiche.

MAD IRIS – “Mad Iris” EP

[Ba Da Bing]

indie-rock

I Mad Iris di Toronto si esibiscono in tutto il Canada dal 2023, fondendo noise rock, punk, shoegaze e grunge in un sound che rende omaggio a precursori come i Sonic Youth, gli Swirlies e i primi Jesus & Mary Chain. Il loro debutto omonimo tratta temi quali il desiderio, l’ossessione, la gelosia e la meschinità, ambientandosi su sedili posteriori, autobus notturni e stazioni di servizio, con gomme da masticare incollate alle scrivanie e bevande versate su pavimenti appiccicosi. In tutto l’album, gli impulsi ossessivi degenerano in crisi emotive, con brani che oscillano tra moderazione ed esplosione. Su disco, i Mad Iris sono grezzi, non rifiniti e intimidatoriamente cool. Fuori dal palco, sono con i piedi per terra e consapevoli di sé. Come dice Pryce, “Siamo solo quattro amici che si ritrovano e fanno musica insieme. C’è molto amore giocoso in questo“. È quella chimica a guidare il loro energico debutto.

<a href="https://madiris.bandcamp.com/album/mad-iris">Mad Iris by Mad Iris</a>

THISTLE. – “backflip” EP

[Rex Recs]

indie-rock

A metà dicembre 2025, dopo un anno frenetico di concerti dal vivo, la band si è trasferita al REX Studio del produttore Macks Faulkron, un centro artistico nascosto dietro la stazione della metropolitana di Highbury and Islington, per registrare il proprio secondo EP, “backflip”. Sotto la guida del produttore Macks, l’album esplora entrambi gli estremi del sound della band: un noise rock distorto che scivola senza sforzo in paesaggi sonori vulnerabili ed evocativi. Pubblicato dall’etichetta indie emergente Rex Recs, l’album è destinato a portare i thistle. ancora più al centro del dibattito sull’alt-rock britannico.



