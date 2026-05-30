“Beds” è il nuovo brano di Elaine Alais, una canzone malinconica che parla di disperazione e liberazione, raccontando una storia di depressione così profonda da farti sentire inghiottito dal tuo stesso letto. I letti vengono smontati da una coppia che si sta separando. Poi lo spazio che si crea tra le lenzuola ti trascina sempre più in profondità.

Una partenza veramente avvolgente, in un mondo dream-pop oscuro, riverberato, malinconico e denso, come se una raganatela si stesse costruendo intorno a noi, poi ecco il cambio di passo, con queste voci sovrapposte che trovano anche la forza del ritmo e di un sound che si fa più potente e tutto ci lascia senza fiato, incantati da tanta suggestione e lirismo.

Elaine Alaïs è una cantautrice e produttrice che crea indie folk d’atmosfera con influenze che vanno da un lato gotico, al dream-pop, al rock alternativo.