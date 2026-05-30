I Tuesday Night Curry Club confessano di essere partiti da uno spunto molto semplice: “se le playlist di FIFA non offrono più le canzoni indie che volevamo, avremmo semplicemente iniziato a scriverne di nostre“.

Pare più uno scherzo o una cosa goliardica e invece ecco il frutto di questo pensiero, ovvero “Daydream”, che sembra davvero uscire dai primi anni 2000 con le sue chitarrine fresche e la melodia accattivante. Praticamente una di quelle canzoni che ti potevano comparire mentre stavi scegliendo la formazione ideale proprio a FIFA.

Per ora ci va bene così, vedremo se altre canzoncien così easy arriveranno dal progetto.