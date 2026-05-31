Credit: Steve Gullick

Ed O’Brien ha parlato con NME dei progetti dei Radiohead.

La band non pubblica un album dal 2016, quando uscì “A Moon Shaped Pool”, ma dopo il tour del 2025 e le voci su un possibile nuovo album non sono mancate.

Ora, O’Brien ha chiacchierato con NME, e in un frangente ha ammesso, con chi lo intervistava: “Da dove ti è venuta l’idea che ci sia un altro disco dei Radiohead in arrivo?“

“So che è divertente e che viene da buone intenzioni. La gente vuole sentire un altro disco dei Radiohead. Non riesco nemmeno a immaginarlo perché non abbiamo nemmeno parlato di un altro disco. Penso che sia perché l’ultimo disco è stato fottutamente terribile da realizzare! La storia di quel disco è fottutamente oscura. Getta un’ombra lunga. Magari chiedimelo tra sei anni!”.

Già Jonny Greenwood a febbraio aveva detto di non avere “idea” se i Radiohead potessero pubblicare nuovo materiale. “Voglio dire, sono sorpreso che il tour sia effettivamente avvenuto e che ci sia piaciuto così tanto. Ma le date vengono prenotate con così tanto anticipo. Per farne un altro dovremmo decidere adesso, e anche in quel caso non succederebbe prima di 18 mesi.”

Lo stesso O’Brien aveva già rivelato che la band sta già pianificando di fare “20 concerti all’anno” in un continente diverso a partire dal prossimo anno.

O’Brien, che ha recentemente pubblicato il suo album solista “Blue Morpho” (nostro album della settimana), sarà in Italia, il 6 ottobre, al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano.