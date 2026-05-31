Gli Ezra Collective hanno annunciato che il loro nuovo album, “Here Because Of Hope“: uscirà il 18 settembre per la Partisan Records.

Successore di “Dance, No One’s Watching” del 2024, questo disco continua, come ci dicono le note stampa, ad ampliare la loro filosofia distintiva orientata alla comunità e incentrata sulla connessione, con una serie di collaborazioni, oltre a includere brani letti dall’attrice Letitia Wright.

Ad aprire le danze di “Here Because Of Hope” è il singolo “Only Love”, un brano con la partecipazione di Pa Salieu che incorpora groove dell’Africa occidentale.

Parlando di come è nata la collaborazione, il leader degli Ezra Collective, Femi Koleoso dice: “Nel 2024 abbiamo vissuto un momento bellissimo suonando alla Wembley Arena, guardando la folla e vedendo Pa Salieu ballare e festeggiare con i suoi amici e in quel momento ho pensato proprio che dovevamo fare una canzone insieme per questo tipo di contesto“.

“Sembra che i nostri primi dischi fossero davvero gli Ezra Collective da bambini mentre questo sembra davvero gli Ezra Collective da adulti. Eravamo davvero determinati a scrivere un album che vedesse ancora la gioia come importanza fondamentale e destinazione finale, ma che riconoscesse anche il dolore e le difficoltà momentanee che le persone stanno affrontando. Questo album è il viaggio da quel dolore alla gioia, e la parola che li collega nel mezzo è speranza. Speriamo che questo album faccia ballare le persone, speriamo che le faccia piangere. Ci sono storie intessute in ogni singolo tessuto del disco, e quelle storie sono raccontate in modo molto eloquente da 5 adulti che si sono conosciuti da bambini.“

Tracklist:

