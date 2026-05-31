Quando la stessa Tracey Thorn scrive così del progetto di suo figlio Blake (che ha appena pubblicato il nuovo brano “Waiting On Nina”), beh, cos’altro possiamo aggiungere?

Molti di voi probabilmente sapranno che nostro figlio Blake sta facendo la sua musica, con il nome Family Stereo, e ha recentemente firmato per Bella Union. L’album di debutto “The Thread” esce il 31 luglio e questo è il secondo singolo estratto. Ho sentito questa canzone per la prima volta un anno fa, quando Blake l’ha suonata al tavolo della cucina e ha detto: “Ecco qualcosa che ho appena scritto”. Ho pensato, oh sì, è fantastico. E ora è fuori con la bellissima produzione di Sam e lap steel di Dov. Si chiama “Waiting on Nina”, ed è bellissima, una fetta d’estate sognante.”

Family Stereo, nome d’arte del cantautore Blake Watt, pubblicherà il suo album di debutto “The Thread” il 31 luglio per Bella Union. Un album, come ci dicono le note stampa, di riflessioni dal sapore folk e dai tratti delicati sulla distanza e la connessione, al tempo stesso dinamico e sottilmente cinematografico, con una precisione sapientemente costruita che testimonia un talento in rapida maturazione. Dopo l’evocativo singolo di lancio “Fault Lines”, Family Stereo condivide il secondo singolo dell’album, “Waiting On Nina”. Il brano folk-rock dalle sfumature country parla della nascita e dell’innocenza, della nascita di una nuova vita umana e dell’importanza di rimanere aperti alle nuove parti di sé che nascono con l’avanzare dell’età. Ricco di una bellezza introspettiva, è mozzafiato.

“The Thread” arriva sulla scia di una serie di singoli del venticinquenne Blake, figlio di Tracey Thorn e Ben Watt degli Everything But The Girl. L’evoluzione rispetto a quei primi lavori è evidente, ma è il tipo di evoluzione che preferisce affinare piuttosto che abbellire. Come dice Blake: “Penso che il mio modo di scrivere sia diventato più essenziale man mano che sono progredito. Trovo sempre più spesso che semplice sia meglio. Adoro raccontare una storia nel modo più semplice possibile o trasmettere una sensazione nel modo più semplice possibile, senza troppi fronzoli“.

In tutto il disco, i dettagli si accumulano con incrementi ben calibrati. Con collaboratori come Pendo Masote al violino, Tom Allan al banjo, Ella Bleakley ai cori e George Vaux al basso che contribuiscono ad aggiungere tocchi di colore, il risultato è un album dalle melodie e dalle atmosfere ricche, un disco che procede al proprio ritmo, delinea uno spazio tutto suo e invita l’ascoltatore ad entrarvi. “In questo momento sta uscendo tanta buona musica“, dice Blake, “ma spero che la gente gli dedichi un po’ di tempo. Sto solo cercando di esplorare questo mestiere il più possibile e di migliorare continuamente“.