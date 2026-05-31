Per celebrare i 40 anni dalla loro nascita nel 1986, i Pixies sono in tour con lo show chiamato “Pixies 40”. Ci sarà anche un’unica imperdibile data italiana il 14 luglio al Parco della Musica di Milano.
Nel frattempo, se volete già scaldare i motori potete vedere Black Francis, Joey Santiago e David Lovering, insieme alla bassista Emma Richardson, impegnati, il 21 maggio 2026, all’Alhambra Theatre di Dunfermline, unica tappa in Scozia del loro tour mondiale del 2026.
Ottimo lavoro, come sempre , dei ragazzi di “Live Music Shack”, piccolo canale indipendente dedicato alla musica dal vivo.
Setlist:
- Brick Is Red
- Here Comes Your Man
- Ana
- Mr. Grieves
- Winterlong [Neil Young cover]
- Gouge Away
- All Over The World
- The Sad Punk
- Hey
- Caribou
- Dig For Fire
- Wave Of Mutilation
- Head On [The Jesus And Mary Chain cover]
- Isla de Encanta
- Chicken
- Mercy Me
- Snakes
- Velouria
- The Happening
- The Vegas Suite
- In Heaven (Lady In The Radiator Song) [Peter Ivers & David Lynch cover]
- Wave Of Mutilation (UK Surf)
- Where Is My Mind?
- Bone Machine
- Debaser
- Tame