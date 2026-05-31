I puristi pinkfloydiani e i detrattori watersiani saranno, ancora una volta, sul piede di guerra. Li vedremo schierati dietro le barricate reazionarie della nostalgia, stretti ai loro leggendari assoli, ai vinili consumati dal tempo e ai grandi album del bel tempo che fu. Li sentiremo ripetere le stesse accuse di sempre, versando veleno su questa nuova rivisitazione di “Comfortably Numb”, come se la musica dovesse rimanere immobile, cristallizzata in un’epoca lontana, incapace di confrontarsi con il presente.

Eppure questa non è soltanto una reinterpretazione. È una canzone che rinasce. Rinasce tra l’arabo e l’inglese, attraverso la voce intensa di Mona Miari e quella di Roger Waters. Rinasce accompagnata dalle immagini di una città trasformata, letteralmente, in polvere dalle bombe, dai missili e dai carri armati dell’esercito di “liberazione” israeliano. Rinasce nei volti delle bambine e dei bambini che portano negli occhi un dolore troppo grande per la loro età, uno sguardo che nessun essere umano dovrebbe conoscere e che, invece, è diventato il linguaggio quotidiano di un’intera generazione. Rinasce, soprattutto, tra tutte quelle verità che vengono, sistematicamente, sepolte sotto le macerie, insieme alle case, alle scuole, agli ospedali, ai ricordi e ai corpi. E insieme alla storia stessa.

Una storia continuamente riscritta, manipolata, sorvegliata e presidiata da chi possiede il potere militare, economico, tecnologico e mediatico necessario per raccontarla secondo la propria convenienza, cancellando gli eventi più scomodi.

Come dite? Non è la versione originale? Non è quella del disco? Non c’è il celebre assolo di David Gilmour? Non è fedele al contesto in cui nacque?

Eppure non vi siete mai sbagliati tanto.

Perché la versione originale, oggi, è proprio questa.

Sono queste parole che attraversano il rumore assordante della propaganda. Sono queste immagini che sfondano il muro: il muro dell’indifferenza dietro il quale il mondo occidentale continua a nascondersi. Sono queste voci che si ostinano a cantare e denunciare, mentre ogni più piccolo sussurro viene ridotto al silenzio, censurato, screditato o semplicemente ignorato. Oggi “Comfortably Numb” non è più soltanto una canzone. È una ferita aperta che rifiuta ostinatamente di cicatrizzarsi. È una scheggia conficcata nella coscienza collettiva. È una crepa che compare nel grande muro della sopraffazione, del razzismo, delle menzogne e della xenofobia.

Dietro quel muro, il governo di Israele e i suoi alleati — compreso il pavido governo italiano — tentano di nascondere la tragedia di Gaza, l’occupazione incessante della Cisgiordania, i soprusi compiuti a Gerusalemme, le violenze e le prepotenze dei coloni, il fanatismo e il nazionalismo estremista che attraversano il governo Netanyahu, la cancellazione deliberata, cosciente e progressiva del popolo palestinese dalla propria terra, delle proprie tradizioni e dalla propria memoria.

Ma ogni muro, per quanto alto, massiccio e apparentemente invincibile, teme sempre la stessa cosa. Una crepa. Anche minuscola. Anche invisibile. Anche apparentemente insignificante. Perché ogni muro della storia, prima di crollare, ha iniziato a sgretolarsi da una piccola frattura. E questa canzone, oggi, è quella frattura.

Del resto, il legame con l’opera originale è molto più profondo di quanto i custodi dell’ortodossia floydiana siano disposti ad ammettere. All’inizio degli anni Ottanta, “The Wall” raccontava l’indifferenza, l’alienazione, la solitudine, la dipendenza, il peso schiacciante delle aspettative e delle pressioni esercitate su una generazione che faticava a trovare il proprio posto nel mondo. Raccontava di individui rinchiusi dentro muri costruiti dal dolore, dalla paura e dall’incomprensione.

Oggi, a distanza di oltre quarant’anni, esiste un popolo giovane che vive intrappolato dentro un muro molto più reale. Un popolo composto soprattutto da bambini e bambine che conoscono soltanto l’assedio, la privazione, i bombardamenti e la perdita. Un popolo immerso nella stessa indifferenza che Waters denunciava allora, ma sottoposto a pressioni infinitamente più violente, più disumane, più crudeli. Un popolo che continua a vivere nell’illusione che parole come casa, terra, libertà, futuro possano tornare ad avere un significato concreto. Che possano tornare ad essere qualcosa di tangibile e non soltanto un ricordo tramandato dagli anziani.

Ma oggi quelle parole assomigliano sempre più a miraggi. A sogni. A visioni. Proprio come quelle che confortano il tossico mentre il veleno scorre nelle sue vene e compie, silenziosamente, il proprio lavoro.

Ed è qui che il titolo della canzone assume un significato nuovo e terribile. Comfortably Numb. Comodamente insensibili. Comodamente anestetizzati.

Non più soltanto Pink, il protagonista della canzone, ma noi stessi. Noi che osserviamo immagini di una città distrutta sullo schermo di un telefono. Noi che scorriamo fotografie di bambini coperti di polvere e sangue, o mutilati, con la stessa velocità con cui scorriamo il profilo di un influencer o una notizia sportiva. Noi che abbiamo imparato a convivere con l’orrore fino a renderlo normale.

Ecco perché la vera “Comfortably Numb”, non ce ne vogliano gli esperti, i cultori e gli ortodossi della Stratocaster, è questa. Perché una grande opera non resta viva quando viene conservata sotto vetro. Resta viva quando continua a trovare il coraggio di indicare le ferite del proprio tempo. E oggi, più di ogni altra versione, è questa versione che lo fa.