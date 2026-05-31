Sembra che il 2026 sia ufficialmente l’anno degli album metal intitolati “Into Oblivion”. Neanche due mesi dopo la pubblicazione del disco così chiamato a opera dei Lamb Of God, ecco arrivare i Venom con un full-length dallo stesso identico nome. Le somiglianze, tuttavia, si fermano alle lettere stampate sulla cover: la band britannica, a differenza dei più giovani colleghi americani, non vuole proprio saperne di suoni iper-processati e pompatissimi. Quindi, se siete amanti della modernità, andate altrove a cercare i vostri bei riffoni spaccaossa dal groove brutale, ma talmente elaborati in post-produzione da risultare asettici.

Credit: Bandcamp

Dopo otto anni di silenzio il trio di Newcastle, con il solo Cronos superstite della formazione classica, torna a far ruggire i motori con tredici tracce che, se non altro, hanno il merito di suonare più genuine che mai. Il sound non è più caotico e “ruspante” come i bei tempi andati, ma i sempre coerenti e puri Venom continuano ad andare avanti per la loro strada, lerci come non mai e refrattari a qualsiasi tipo di evoluzione artistica.

Un album old style fino al midollo, con Cronos e compagni che macinano brani speed e thrash metal dal cuore oscuro e dalla forma che più antica non si può; come se, per loro, gli anni 2000 non fossero mai iniziati. Un sound fangoso, cupo e alquanto attufato rende il tutto più spaventosamente diabolico. La band, pur rinchiusa nel suo stile come in un guscio protettivo, prova a sorprendere gli ascoltatori con una certa varietà di atmosfere, ritmi e velocità.

Quando si corre veloci, come avviene in “Lay Down Your Soul” e “Death The Leveller”, i Venom mostrano in maniera evidentissima il loro debito con i mai dimenticati Motörhead. Invece, nei momenti più lenti e sulfurei, le atmosfere si fanno quanto mai tese e le strutture dei brani diventano leggermente più articolate, con una cura particolare riservata alla chitarra solista di La Rage e a quei caratteristici riff grondanti malvagità che, come avviene di norma nelle recensioni metal, vengono spesso a sproposito definiti “sabbathiani” (“As Above So Below”, “Metal Bloody Metal”, “Unholy Mother”).

Un onesto ritorno in pista per il leggendario gruppo inglese, sempre devastante e maledettamente schietto (nonostante la discutibile copertina, che altro non è che una reinterpretazione di quella di “Black Metal” del 1982 generata con l’IA).