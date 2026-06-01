Piacevolissimo giro nella casa stregata (“Haunted House”) degli HOTT MT. Il duo di veterani della scena di LA piazza un delizioso album che, dal titolo, dovrebbe incuterci un po’ di timore, ma questo non arriva in virtù di una gustosissima accoglienza sonora fatta di dolce psichedelia, dream-pop (tanto pop) e un gusto adorabilemente sunshine anni ’60, che indonda l’aria di magici profumi floreali (e magari qualche sostanza che accentua la cosa) e non certo di fantasmi.

Synth zuccherosi dispiegano tracciati onirici molto accattivanti che ci portano nello spazio, a fluttuare con gioia, mentre i bassi ci tengono a galla nell’aria e tutto si fa leggero e sospeso.

Suoni fluttuanti, mutevoli e colorati, mai aggressivi o carichi di nubi oscure, nella casa stregata degli HOTT MT abbondano i sorrisi e la serenità, come se Melody Proche si fosse fermata a fare una jam con Peel Dream Magazine e Air: tutto magico e spaziale.

Listen & Follow

HOTT MT: Instagram