Il punk più grezzo e schietto entra in rotta di collisione con un glam rock “frizzantino” che fa l’occhiolino agli anni ’70 di Marc Bolan e degli Sweet. Nell’urto fra schegge di elettricità e melodia nascono le dieci tracce di “Wrong Time, Wrong Place”, il nuovo album dei romani Weird Bloom.

La loro musica suona divertente e vivace, sfacciata come un calcio in culo sferrato col sorriso sulle labbra. È la band stessa a definire il suo caratteristico sound come una fusione tra junk-shop glam e punk-bubblegum con riff boogie, chitarre distorte e una sezione ritmica ispirata allo stomp dei primi anni ’70 e al pub rock. In effetti, ascoltando questi brani molto moderni ma evidentemente legati a un contesto vintage, non gli si può che dare ragione e fargli i complimenti per essere stati così chiari (nonostante la stravaganza).

Il disco gira bene, con pezzi appiccicosi e “giocosi”, costruiti per rendere al meglio in sede live. Eppure, nonostante l’apparente semplicità, i Weird Bloom si dimostrano fini autori e interpreti che non disdegnano una certa varietà nelle strutture, nelle atmosfere e nei ritmi dei pezzi. Nel loro irresistibile baccano il punto di riferimento più forte resta il sopraccitato Marc Bolan, il cui fantasma volteggia sornione sulle note di brani deliziosi come “More Punk Than You”, “Love’s A Glimpse” e “Look At Me”.

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