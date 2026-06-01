Si susseguono i dischi dei Guided By Voices, a ritmo decisamente meno frenetico rispetto al passato ma è raro che lascino passare un anno senza pubblicare un nuovo album. “Thick Rich And Delicious” era uscito a fine ottobre 2025, sono bastati sei mesi al prolifico Robert Pollard per completare “Crawlspace Of The Pantheon” quarantaquattresima prova sulla lunga distanza.

Credit: Sarah Zade Pollard

Nessun tour è stato pianificato dopo l’uscita, facciamo semplicemente ciò che vogliamo i dischi saranno immortali il corpo e le giunture molto meno ha detto Pollard interrogato da Magnet Magazine sulla decisione di sospendere l’attività dal vivo. Il produttore è sempre Travis Harrison, dodici brani inediti tra i due e i quattro minuti di durata legati in una sorta di concept album.

Il titolo inizialmente doveva essere “Lost In The Sun”, quello della prima traccia, grintosa il giusto con chitarre e batteria, la voce di Pollard melodica e solare accompagnata da Doug Gillard, Kevin March, Mark Shue e Bobby Bare Jr.. Il ritmo midtempo di “Out With A Theory” si snoda tra fisica, universi paralleli e cover band dei Cheap Trick prima di un uno – due notevole: la distorta “One Last Blow” e il gioioso inno “We Outlast Them All” giro di campo musicale e nostalgico che celebra l’avercela fatta nonostante tutto.

Sempre il solito Bob, tra giochi di parole e personaggi fantasiosi, aggressività e veloce armonia (“Dagon’s Plunger”, “Advance Without Dropping”, “No Shoe Fits (Floating Babies)”, “When You’re My Clown (Nothing Happens”)) con l’alt rock di “Arthur Square” e piccoli momenti riflessivi come “A Grand Cerimonial Jester”, “Landscaping” o “(How Would You Like a) Chariot Ride”. Nulla di nuovo sotto il sole di Dayton (chissà se Pollard l’avrà poi trovato quel bar decente che cercava) ma un disco gradevole e divertente.