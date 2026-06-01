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Vengono da Piacenza i Leaving Venice e sono, in ordine di tempo, una delle ultime realtà più belle e intriganti di quello che è stato ribattezzato “italogaze”, ovvero lo shoegaze fatto da gruppi italiani, che, sempre più, dimostrano di avere una profonda conoscenza dei modelli migliori ma anche una personalità ben chiara e distinta. L’esordio della band, “Price Of Caring”, conferma tutte le sensazioni positive emerse dall’ascolto dei primi singoli: le coordinate sonore seguono principalmente tracciati dream-pop e shoegaze, ma una componente più alt-rock fa capolino, perché la band non si limita a un movimento introspettivo, no, la potenza delle chitarre, in più di un frangente, apre la strada a un afflato creativo che dipinge slanci sonori ed empatici capaci di creare immediata connessione con l’ascoltatore, ammaliato da tanta suggestione e sensibilità.

Una chiacchierata con i ragazzi era veramente doverosa.

(L’articolo, nella sua forma originale, si trova su Rockerilla 549, maggio 2026)

Posso iniziare con una domanda molto banale? Ma da dove viene il vostro nome? Me lo chiedo ogni volta, credo sia perché mia moglie è proprio veneziana…

Sara: Il nome in sé è nato da un gioco di parole che ha fatto Diego, ma come sfondo c’è il fatto che ho vissuto tre anni a Venezia durante l’università. Sono stati anni intensi sotto molti aspetti e la città mi è sempre rimasta nel cuore, quindi “lasciarla”, appunto, è stato molto difficile. Abbiamo voluto un po’ onorare questa cosa con il nome del progetto.

Avere una band, suonare, fare concerti…il sogno di chi ama la musica e la vuole “vivere”. Ma al di là del sogno c’è anche poi la realtà. Per voi che siete all’esordio quante cose immaginate si sono poi scontrate con una realtà che magari non era come ci si aspettava?

Sara: Fare musica è bellissimo ma effettivamente ciò che torna indietro, rispetto ai sacrifici che si fanno, non è moltissimo. Allo stesso tempo, è una cosa che tendenzialmente si mette in conto, soprattutto per una band indipendente. Noi da un lato siamo fortunati per il supporto che abbiamo ricevuto e riceviamo dalle persone vicine a noi, dagli amici a chi ha collaborato al progetto. La difficoltà più grande che stiamo riscontrando, e che ha fatto un po’ da “doccia fredda”, è che trovare date al di fuori della nostra città, Piacenza, è complesso. Purtroppo nonostante cerchiamo sempre di fare rete con altri musicisti, senza contatti diretti o l’aiuto da parte di un booking è molto complicato.



Mi piace molto quanto dite sull’album, che accende i suoi riflettori sull’intensità emotiva di ognuno di noi. Mi piace che si sia creato un collegamento tra il vostro sound, che abbraccia lo shoegaze e il percepire e usare le emozioni. Mi sembra una dichiarazione importante che mette in luce quanto ci sia “tanto” di voi in questi brani: quanto vi ha coinvolto realizzare questo disco? Quanto vi siete aperti alle emozioni durante la scrittura e la registrazione dei brani?

Sara: In realtà siamo tutti e quattro molto riservati, tra di noi non parliamo molto di cose personali o di come stiamo veramente. D’altronde lo shoegaze è il punk dei timidi, come ha detto qualcuno. Magari potremmo lavorare su questo aspetto del nostro rapporto, ma allo stesso tempo credo che la realizzazione del disco sia stato un modo per parlarci a vicenda. Ognuno, in forma più o meno esplicita, ha messo un pezzo di sé e qualcosa della propria emotività in ogni brano; è stato il nostro modo di renderci vulnerabili.



Funziona alla perfezione quell’equilibrio che avete creato: c’è nella vostra musica un taglio espansivo, coinvolgente e pronto veramente a mostrarsi ma anche qualcosa di più intimo, personale. Non so se è solo una mia percezione…

Sara: Questo disco è tutto un difendersi, sfogarsi, per poi difendersi di nuovo, in modo ciclico. Quindi sì, hai percepito bene.

Adoro “Coming Clean”, mi sembra uno dei brani più immediati e accattivanti dell’intero disco. Ha questo giro di chitarra che si fa magico e appassionante nel ritornello con la voce di Sara, posso dire che lo trovo il vostro brano più “pop” se mi permettete il termine?

Nicolò: Dai te lo permettiamo. Scherzi a parte, concordiamo sul fatto che è probabilmente il brano più catchy dell’album, non sei il primo a dircelo. Abbiamo comunque deciso di non pubblicarlo come singolo ma di renderlo disponibile insieme agli altri pezzi del disco: crediamo ancora che un album vada ascoltato dall’inizio alla fine!

Sara: Comunque viva il pop. E’ ingiustamente denigrato.

Il finale di “Zebra” mi dà veramente la pelle d’oca, struggente ed epico, con questo assolo che spicca prima che la voce di Sara ritorni carezzevole su un magico tappeto sonoro, ma è proprio il brano che mi esalta con questa struttura fatta di alti e bassi, come se voleste proprio sfruttare l’attimo più tranquillo per far rendere al massimo il momento più sonico. Mi dite come è nata questa canzone e perché è stata scelta come primo singolo?

Nicolò: Il pezzo è nato da un giro di batteria di Diego, che lui stesso ha definito “alla Zebra“, facendo riferimento a un gruppo di amici di Piacenza (Zebra Fink) che stimiamo molto e ai quali abbiamo dedicato il pezzo. All’epoca Sara non era ancora entrata nella band, quindi la prima struttura del pezzo è nata in saletta tra me, Tommaso e Diego. L’idea musicale alla base è proprio quella di cui parli: un continuo contrasto tra strofe intime e ariose e ritornelli carichi di intensità, fino a sfociare in un finale che agisce da liberazione. A questa base poi si è aggiunta Sara, che ha adattato le sue parti di chitarra e aggiunto testo e melodia vocale, completando l’identità del brano. L’abbiamo scelto come prima pubblicazione, nonostante non abbia magari una struttura classica da singolo, perché è un pezzo a cui siamo tutti particolarmente legati. È stato il primo brano su cui abbiamo lavorato insieme e anche quello che ci è sembrato funzionasse fin da subito.

Mi piace molto il lavoro ritmico su “Mind C”, infonde una grande vitalità al brano. Mi porta a chiedervi come Tommaso e Diego impostino il lavoro di basso e batteria nel disco, perché è sempre troppo facile mettere in luce le chitarre nello shoegaze, quando invece anche il lavoro ritmico, come in questo caso, ha decisamente la sua importanza.

Diego: Di solito cerco di seguire le linee di basso nel modo in cui mi viene più naturale, perché credo che sia il modo migliore per creare una base ritmica che funzioni. In “Mind C” ho suonato i ritornelli in modo abbastanza lineare ma esplosivo, mentre nelle strofe ho giocato un po’ di più con i grooves lasciandomi ispirare dal pezzo.

Tommaso: Come dice Diego spesso le nostre batterie vengono costruite su una linea di basso esistente, perché tipicamente partiamo da un’idea di strumentale che nasce da un lavoro condiviso tra me e Nicolò. Ci sono però eccezioni dove per esempio, come in “Zebra”, partiamo da un groove di batteria e scrivo dunque il basso di conseguenza in modo da enfatizzare gli accenti portanti di Diego. In generale, mi piace che le linee melodiche sostengano l’atmosfera del brano, lasciando il giusto spazio alle chitarre, e che a livello ritmico si fondano nel modo più naturale possibile con la batteria.

C’è qualcosa, qualche brano, qualche suono o qualche situazione particolare, che vi ha colpito in studio e che ora, risentendo il disco, vi si ripropone alla mente?

Nicolò: Ce ne sono tanti. Abbiamo fatto un lungo lavoro in studio con Daniele Mandelli, il fonico dell’Elfo Studio presso il quale abbiamo registrato il disco. Anche se siamo arrivati in studio con i pezzi già ben definiti, ci ha saputo consigliare negli arrangiamenti per arrivare al risultato che avevamo in testa. Con lui abbiamo fatto un gran lavoro di incastri tra le chitarre e sperimentato con i nostri amati pedalini. Ad esempio, le code di delay distorto sul finale di “Emotional Guy” sono nate proprio da uno di questi esperimenti. Un altro aneddoto interessante è che abbiamo saldato e riportato in vita un vecchio microfono Telefunken anni ’60 che aveva Diego in cantina. L’abbiamo usato per microfonare il rullante, ottenendo un effetto che ci è piaciuto molto.

La title track è sublime. Non chiedermi perché ma mi vengono in mente i Suede di Bernard Butler più malinconici e decadenti, lavoro alla chitarra sublime. Come è nata questa canzone? E’ sempre stata così senza batteria o si è trasformata strada facendo? Vi è subito sembrata perfetta per chiudere il disco?

Sara: E’ l’unico pezzo che ho scritto interamente da sola, perché in realtà quasi tutto l’album è stato scritto dai ragazzi prima che si formasse la band e solo dopo ho adattato e scritto le mie parti. E’ nato “in cameretta” in uno dei miei momenti in cui mi chiudo a riccio, quindi non poteva essere che un pezzo estremamente intimo. L’ho scritto ancora prima di entrare nel progetto e lo custodivo nelle note audio del telefono. Non era mai uscito da lì. Un giorno l’ho portato in saletta, abbiamo provato a fare arrangiamenti, ma non c’è stato verso. E’ un pezzo che è nato esattamente come lo sentite su disco ed era probabilmente destinato a rimanere così. La scelta di metterlo alla fine è venuta durante le registrazioni del disco, ci sembrava concettualmente il modo migliore per chiuderlo.



Grazie ancora ragazzi per la disponibilità. Come ultima domanda mi piacerebbe sapere quali sono le band che apprezzate maggiormente e che, anche inconsciamente, vi hanno “aiutato” a trovare un vostro sound…

Tommaso: In realtà abbiamo tutti background diversi. Diego ha studiato jazz, io e Nico veniamo dal crossover, Sara ha tanti ascolti dream pop ma con la sua band precedente faceva post-grunge. In certi sensi queste influenze emergono tutte, ma se vogliamo parlare di un genere vicino al nostro, sono stati di ispirazione gruppi come Slowdive, Alvvays, Greeth Death e Turnover. Comunque, anche se influenzato da questi gruppi, il nostro sound è stato principalmente frutto del lavoro meticoloso di ricerca di un suono che potesse definirci, senza però soffocare la naturalezza con la quale sono nati i brani a livello di scrittura.