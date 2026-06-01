A otto anni di distanza da “Egypt Station“, e a ottantatré anni “suonati” (il gioco di parole è inevitabile), Sir Paul McCartney ci regala un disco che è molto più di una semplice raccolta di canzoni: è un viaggio introspettivo a ritroso nel tempo, un omaggio struggente alla Liverpool della sua giovinezza, al periodo in cui stava ancora conoscendo gli altri Beatles.

Il titolo richiama una zona di Liverpool dove McCartney è cresciuto, trasformata in un luogo simbolico, forse una delle ultime tappe di un percorso artistico che continua a stupire. Le tracce funzionano come fotografie in bianco e nero, frammenti di una giovinezza spensierata che Dungeon Lane – al pari di altri luoghi cari ricorrenti nella sua discografia – riporta in superficie come una macchina del tempo. Ci riconducono a un “prima”: a quando non era ancora Sir Paul, a quando il mito non era ancora nato.



Credit: Sonny McCartney



L’album si apre con “As You Lie There”, brano atipico per il suo incipit parlato, nato dalla collaborazione con Andrew Watt (già produttore di ottuagenari come i Rolling Stones e Elton John). È da qui che è germogliato l’intero progetto. L’arrangiamento parte in sordina per po esplodere in un’apertura perfetta: memoria, romanticismo e sorpresa, in linea con le atmosfere dei primi lavori solisti. “Lost Horizon” nasce da registrazioni d’archivio, come un ricordo ritrovato. Un mid-tempo che si svela appieno solo dopo ripetuti ascolti. McCartney suona praticamente ogni strumento, come farà nella maggior parte del disco.

“Days We Left Behind”, primo singolo, ruota proprio attorno a Dungeon Lane, il sentiero tra le case di Paul e George Harrison. Evoca un’epoca in cui la loro musica non era ancora scoperta. La voce, inevitabilmente segnata dal tempo, si fa qui contemplativa. Arrangiamento e produzione superlativi. Da applausi!



Scritta per la moglie Nancy, “Ripples in a Pond” è una canzone d’amore vivace ma intima, luminosa e personale. La produzione di Watt le dona una patina più pop, mentre il ponte assume una leggera “spazialità”, uno dei tratti distintivi di McCartney. “I love you more than I ever did before“.

Con “Mountaintop” si vira verso un pop psichedelico che strizza l’occhio a Magical Mystery Tour. Ispirata dal concerto di Glastonbury di qualche anno fa, la traccia utilizza tape loops ed effetti vocali, tecniche care all’era Beatles. La voce di Nancy chiude il brano, filtrata proprio da un nastro in loop. “Down South” è un omaggio spoglio ed essenziale a George Harrison. Durante la

presentazione, Paul ha ricordato i loro viaggi in autostop: “Era un buon modo per conoscersi, prima ancora di imparare ‘Twist and Shout’“. Il brano contiene echi dei Fab Four, incluso il ripetuto “oh, yeah“. Anche qui, McCartney suona tutto da solo.



“We Two” nasconde una curiosità tecnica: è stata registrata intenzionalmente sul registratore a quattro piste Studer originale dei Beatles, acquistato da McCartney nel 1979 quando la EMI smantellò gli studi di Abbey Road. Con sole quattro tracce a disposizione, il brano è un esercizio vintage. Watt, durante gli ascolti privati con i fan, ha definito il suono di batteria “il miglior rullante di sempre“. Il suono, completato dalla riproduzione del nastro al contrario in chiusura, evoca in modo quasi commovente l’era Fab Four.

Si chiude così la prima parte: non immediata, ma proprio per questo, profondamente interessante. In un’epoca in cui realizzare album concepiti per l’ascolto integrale è diventato un atto quasi rivoluzionario, McCartney conferma di essere ancora un maestro della forma. Finora, il miglior “Macca” degli ultimi anni.

Giriamo il disco.



“Non c’è molto da dire. Basta ascoltarlo“, dice Paul di “Come Inside”. Un pezzo rock slanciato, dal ritmo che invoglia a battere il piede. L’invito “Open up your mind” apre il brano, che si chiude con un verso splendido, degno di “The End” di “Abbey Road”: “Nothing else is keeping us apart” (“Nient’altro ci tiene separati”). Emotivo, potente, un chiaro ritorno allo spirito Wings. Probabile prossimo singolo.

“Never Know” nasce dal desiderio di catturare “quell’atmosfera della Laurel Canyon degli anni Settanta“. Inizia come un caldo omaggio alla West Coast, per poi deviare con l’ingresso improvviso di un flauto, citazione esplicita di un album amatissimo dai fan come “Chaos and Creation”. La voce, pur non avendo più il timbro degli anni d’oro, si fa presente e in alcuni passaggi ricorda persino John Lennon. Un fantasma che aleggia tra echi californiani.



Una delle grandi sorprese del disco è “Home to Us”, il primo duetto ufficiale tra Paul e Ringo Starr. L’altro Beatle superstite passava casualmente nello studio di Watt e ha suonato una batteria da adattare a un brano, senza pretese. Riascoltando la traccia isolata, Watt ha suggerito a Paul di costruire una canzone su quel ritmo, con un testo che richiama la crescita nei quartieri difficili di

Liverpool. Invitato a cantare, Ringo si ritrova in fase di mix con la voce di Paul che si alterna verso per verso, creando un connubio che ci riporta indietro nel tempo, anche nelle armonie. Il vero cuore “beatlesiano” dell’album.

“Life Can Be Hard” è stata scritta durante il lockdown, in famiglia. Delicata, orchestrata con gusto, con fiati e archi. Come ha detto McCartney durante le anteprime: “Molte persone hanno passato momenti difficili… ma noi siamo stati fortunati“. La canzone è un inno alla speranza per il futuro. “First Star of the Night” è tra i miei brani preferiti. Scritta in una giornata di pioggia, dopo un concerto in Costa Rica, vive di schiarite emotive rassicuranti e speranze, trama su una delicata melodia acustica. “La prima stella della notte è sempre qualcosa di speciale quando la vedi“. “I know my little world is still alright” (“So che il mio piccolo mondo va ancora bene”). McCartney firma tutto: voce, chitarra acustica ed elettrica, basso, batteria, tamburello e persino “percussioni di carta”. Musicalmente ambiziosa e dedicata ai genitori, “Salesman Saint” vede il padre incarnare il Venditore e la madre la Santa. Si apre con una tromba atipica e gradevole, per poi svilupparsi in ritmi sovrapposti e un’orchestrazione big-band (il padre amava il jazz). Rende l’idea della resilienza di una generazione in guerra: lui vigile del fuoco che estingueva gli incendi delle bombe tedesche, lei infermiera. “Dovevano andare avanti“, dice Paul. Alla fine di questo ritratto, la nostalgia si fa palpabile, quasi un commiato.



Nonostante il titolo e il brano precedente, “Momma Gets By” non parla di sua madre, ma è una storia inventata, vista dagli occhi di un figlio qualsiasi. “A volte, quando scrivi una canzone, non attingi ai ricordi, ma inventi semplicemente una storia“, ha spiegato. Una piano ballad che si dilata con archi alla George Martin (infatti l’orchestrazione è del figlio Giles), che si chiude con un finale

zuccheratissimo che lascia una scia di silenzio.



Nonostante l’introspezione e la vena nostalgica, l’album funziona egregiamente e premierà chi gli dedicherà più di un ascolto. Non ci si poteva aspettare rock sparato o acrobazie vocali, ma le melodie abbondano, tutte tese verso il miglior McCartney degli ultimi anni. E permettetemi: con un disco così, a ottantatré anni, non possiamo che augurarci che Sir Paul continui a emozionarci, trasudando ancora una volta calore e umanità