Peter Gabriel continua il suo cammino verso il suo undicesimo LP, “O\I”, in uscita entro la fine del 2026 via Real World Music / Sony Music.

La nuova anticipazione si chiama “A Hard Lesson (Bright-Side Mix)”, che è uscita ieri in occasione della seconda luna piena del mese di maggio.

Il musicista nativo del Surrey dice del pezzo:

Questo è il brano più vecchio del progetto. Probabilmente è nato tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, quando mi trovavo in Senegal. Mi stavo innamorando della musica che ascoltavo lì. Amavo la tensione creata dall’uso delle poliritmie, in particolare dei tre e dei quattro tempi, ed è stato questo il punto di partenza del brano.

È un pezzo strano, particolare e lungo, ma è anche un viaggio. Parla del tentativo di trovare un posto, il proprio posto, e capire come inserirsi nel mondo. Mi sono divertito anche a giocare con riferimenti al vecchio R&B e alla musica folk.

È uno di quei brani che sono rimasti nella categoria del “quasi fatto” in un paio di progetti precedenti, ma ha dovuto aspettare 30 o 40 anni prima di emergere davvero. A volte le cose richiedono tempo — la maggior parte delle persone lavora molto più velocemente — ma io non ho problemi ad accettare il mio processo creativo. Alcune cose maturano ed evolvono spontaneamente, altre invece restano nascoste in una scatola finché non arriva il loro momento di vedere la luce.

Questo brano ha avuto una storia così lunga che credo che il numero di persone che vi hanno contribuito, in un momento o nell’altro, superi quello di tutti i collaboratori del resto dell’album messi insieme. Mi sono piaciute così tante delle idee che le persone hanno portato nel corso degli anni che il pezzo è stato “assemblato”, per così dire, un po’ come un puzzle.

Tony Berg, che era il mio A&R negli anni ’90, ha aggiunto delle parti di chitarra e David Rhodes ha contribuito in molti modi nel corso degli anni. Anche Richard Evans ha realizzato una versione più industriale e alcuni piccoli elementi di quella versione sono rimasti. Ho provato un campione di clavicembalo sul synth, che ha creato il carattere folk del ritornello, e poi ho chiesto a Richard di arricchirlo con strumenti organici e naturali, come il mandolino, che secondo me dona molto più sapore alla parte centrale e ai ritornelli. Mike Elizondo ha co-prodotto questa versione e ha dato un contributo importante al brano — ha anche aggiunto il suo basso corposo — e Abe Rounds, con cui collabora, ha aggiunto dei ritmi fluidi davvero splendidi.