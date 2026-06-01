Credit: Aidan Zamiri

Dopo un paio d’anni dall’uscita di “Brat” e appena cinque mesi dal soundtrack di “Wuthering Heights“, Charlie XCX ritornerà il prossimo 24 luglio, via Atlantic Records, con il suo settimo LP, “Music, Fashion, Film“.

Non si hanno ancora molti dettagli sul suo nuovo lavoro, ma l’artwork, curato da Aidan Zamir, sembra rispecchiare perfettamente il suo titolo: come si puo’ vedere qui sopra ci sono l’ex Velvet Underground John Cale, che aveva duettato con la musicista nativa di Cambridge in “House”, pezzo presente proprio in “Wuthering Heights”, lo stilista Marc Jacobs e il regista Martin Scorsese.

Nell’album, della durata di poco più di trenta minuti per undici canzoni, ci saranno i due recenti singoli “SS26” e “Rock Music“, che vi riproponiamo qui sotto.