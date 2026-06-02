Credit: Luke Ivanovich

Il BOtanique 2026 si svolgerà a Bologna dal 16 giugno al 4 luglio 2026, confermando una formula itinerante che coinvolgerà tre diverse location cittadine: il Centro Culturale Làbas, il DumBO e l’Estragon Garden.

La manifestazione si aprirà al Centro Culturale Làbas dal 16 al 20 giugno, con una prima settimana di concerti che vedrà alternarsi diverse proposte della scena internazionale e italiana.

Il programma si apre il 16 giugno 2026 con i Just Mustard, formazione irlandese guidata da Katie Ball, che porterà a Bologna il proprio mix tra noise, elettronica e trip hop, in tour con il nuovo album “We Were Just Here”.

Il 18 giugno 2026 sarà la volta dei Nothing, tra le band di riferimento dello shoegaze contemporaneo, che presenteranno il lavoro “A Short History of Decay”.

Il 19 giugno 2026 il cartellone ospiterà la cantautrice scozzese Kathryn Joseph e la musicista elettronica bolognese Laura Agnusdei, che esplora la composizione elettroacustica attraverso il sassofono come elemento centrale della propria ricerca sonora.

La chiusura della prima fase al Làbas sarà affidata al 20 giugno 2026, con i MOJA, duo giapponese basso e batteria, e i Julie’s Haircut, storica band emiliana attiva tra rock psichedelico e sperimentazione.

Dal 23 al 27 giugno 2026 il festival si sposterà al DumBO, dove il 23 giugno 2026 si esibiranno i Mùm, collettivo islandese noto per il suo approccio elettronico minimale e atmosferico.

Il 24 giugno 2026 sarà la volta dei New York Ska Jazz Ensemble, tra i nomi storici dello ska-jazz internazionale.

Il 26 giugno 2026 il palco del DumBO ospiterà una serata dedicata alla scena punk-rock italiana con Comrad, Verogna e Gazebo Penguins, tre progetti con approcci differenti tra melodie dirette, urgenza espressiva e influenze post-hardcore.

La chiusura della seconda settimana sarà affidata al 27 giugno 2026 con Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, progetto che segna una nuova fase artistica per il musicista, anticipata dal singolo “Dimenticare Maria”.

La terza settimana del festival si terrà all’Estragon Garden di Bologna, con appuntamenti dal 30 giugno 2026 al 4 luglio 2026.

Il primo concerto annunciato è quello degli Amistat, duo formato dai gemelli Josef e Jan Prasil, in programma il 30 giugno 2026. Il progetto propone un folk moderno basato su armonie vocali e arrangiamenti essenziali.

Il festival conferma anche per questa edizione l’abbonamento unico dal costo di 10 euro, valido per tutti i concerti nelle diverse location.

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CALENDARIO BOTANIQUE 2026

LÀBAS – 16/20 giugno 2026

16 giugno 2026 – Just Mustard 18 giugno 2026 – Nothing 19 giugno 2026 – Kathryn Joseph, Laura Agnusdei 20 giugno 2026 – MOJA, Julie’s Haircut

DUMBO – 23/27 giugno 2026

23 giugno 2026 – Mùm 24 giugno 2026 – New York Ska Jazz Ensemble 26 giugno 2026 – Comrad, Verogna, Gazebo Penguins 27 giugno 2026 – Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri

ESTRAGON GARDEN – 30 giugno/4 luglio 2026

30 giugno 2026 – Amistat