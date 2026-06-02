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La band indie pop di Filadelfia Hurry aveva annunciato, ancora ad aprile, il suo settimo album, “Zoned Out“, in uscita il 10 luglio per Lame-O Records. Si tratta del seguito di “Don’t Look Back” del 2023 ed è stato registrato da Ian Farmer.

Il leader della band, Matt Scottoline, dice: “Tendo a dissociarmi. Mi estraneo e mi rifugio nella mia testa. Zoned Out nasce da un momento in cui guardavo al futuro, in particolare alla decisione mia e della mia compagna di avere un figlio e a quanto fosse fottutamente spaventoso. Ero alla ricerca di una rassicurazione che non avrei mai trovato e facevo del mio meglio per evitare la tendenza a staccare la spina invece di affrontare le cose pesanti della vita”.

Il primo singolo era stata la magnifica title track, che trasudava Teenage Fanclub, ora per il secondo singolo ecco che la cosa è ancora più evidente con la partecipazione proprio di Gerard Love, ex membro dei Teenage Fanclub. E si vola sempre altissimi.