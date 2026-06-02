Lo scorso febbraio i Ratboys hanno pubblicato, via New West Records, il loro sesto LP, “Singin’ To An Empty Chair“.

L’album è stato scritto in una baita nel Wisconsin, dove poi gli statunitensi hanno anche registrato i demo: in seguito, qualche mese dopo, i Ratboys sono tornati ancora lì per lavorare insieme a Chris Walla (Death Cab For Cutie, Tegan And Sara) per una settimana. Poi, sempre insieme a Walla, si sono trasferiti agli Electrical Audio di Chicago (gli studi del compianto Steve Albini) e infine al Rosebud Studio di Evanston, Illinois.

Per supportare la nuova release i Ratboys sono passati qualche settimana fa anche alla KEXP, nota radio di Seattle.

La band dell’Illinois, ospite di Cheryl Waters, ha suonato quattro canzoni, “Open Up”, “Penny In The Lake”, “Light Night Mountains All That” e “Burn It Down” e qui sotto potete vedere la loro performance.