Credit: Anna Isola Crolla

I Belle And Sebastian hanno scritto “It Only Takes One Lion” dopo che la Scozia aveva sconfitto la Danimarca e si era qualificata per gli ormai imminenti campionati mondiali di calcio.

Il pezzo era stato presentato live lo scorso aprile alla Royal Albert Hall di Londra, durante il loro concerto in occasione del tour che celebra gli anniversari dei loro primi due album, “Tigermilk” e “If You’re Feeling Sinister”.

Oggi la storica band scozzese condivide anche la sua versione di studio, prodotta e scritta insieme a Pete Fergueson.

Il frontman Stuart Murdoch dice del brano:

È una canzone personale che racconta le vicissitudini della nazionale scozzese negli ultimi 50 anni ed è nata spontaneamente il giorno dopo la partita contro la Danimarca. La canzone cerca di racchiudere l’esperienza di un intero Paese che tifa per la Scozia.

Vi ricordiamo inoltre che il gruppo scozzese passerà in Italia nel mese di luglio per due date del suo tour celebrativo: gli appuntamenti con loro sono previsti per domenica 12 al Parco Della Musica di Milano e per lunedì 13 al Sequoie Music Park di Bologna (presso il parco delle Caserme Rosse).