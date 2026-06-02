Credit: Michael Tyrone Delaney

Dopo tre anni e mezzo dall’uscita del suo terzo LP, “Big Picture“, Fenne Lily tornerà il prossimo 23 ottobre, via Nettwerk Music Group, con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Win Win”.

La musicista britannica si è recentemente trasferita da Londra a New York, immergendosi in una nuova città e in un ambiente completamente diverso. Le prime settimane, tuttavia, non sono state facili: una rottura inaspettata, un periodo di lutto per la perdita di amicizie e comunità, e una fase di riadattamento.

Con la scrittura di canzoni come spazio in cui esplorare questi sentimenti, il nuovo album di Fenne Lily, “Win Win”, ha gradualmente preso forma: il disco vede Fenne orientarsi verso la gioia.

L’inglese spiega:

Volevo fare musica che suonasse come se ci fosse il sole.

Scritto e registrato nell’arco di 18 mesi con collaboratori provenienti sia dall’Inghilterra che da New York, «Win Win» è stato registrato in gran parte dal vivo e in parte su nastro.

Ad anticipare la release ecco il singolo “Uh Huh”, che potete ascoltare qui sotto.

Fenne dice che il brano