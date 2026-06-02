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Conosciamo i Supermilk ormai da alcuni anni grazie a questa rubrica.

Nati come progetto solista di Jake Popyura, ex batterista e cantante dei Doe, questi londinesi pubblicano musica sin dal 2017 e nel 2022 sono diventati una band vera e propria.

Il gruppo inglese ha al suo attivo tre album, il più recente dei quali è “High Precision Ghosts”, uscito ad agosto 2024 per la sempre puntuale Specialist Subject Records.

Il prossimo 9 giugno, sempre per la label di Bristol, i Supermilk pubblicheranno un nuovo EP di quattro canzoni, “Grief Hospital“.

La band inglese purtroppo si è dovuta ritirare dalle scene live a causa della SLA che ha purtroppo colpito Popyura.

Il nuovo lavoro è stato registrato per la maggior parte nelle case dei vari componenti del gruppo e le sue canzoni trattano di malattie terminali, sessualità proibita, esibizioni pornografiche forzate e rancori portati con sé nella tomba.

Ad anticipare la release arriva oggi il nuovo singolo “Muscle Top”, che potete ascoltare qui sotto: il brano racconta la storia di chi esplora di nascosto una sessualità alternativa in un’epoca e in un luogo in cui ciò è proibito.

Con chitarre graffianti e vocals delicati, il pezzo è pronto per esplodere in un coro indie-punk-pop intenso quanto malinconico e supportato da ottime melodie: vincente, emotivo e adrenalinico!

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