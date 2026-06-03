“Rumspringa” degli ear è disco magnifico. Fragile, instabile e profondamente poetico.

È costruito con materiali nostalgici come glitch, indietronica, post-rock minimale, IDM primi anni Duemila ma rimontati con una sensibilità emotiva nuova, inquieta e profondamente contemporanea. Jonah Paz e Yaelle Avtan si fanno carico della memoria sonora di un’intera generazione e la restituiscono in maniera incantevole.

Credit: Bandcamp

Fin dall’inizio, Rumspringa dà la sensazione di entrare in un sogno. Ogni brano è in continua metamorfosi.



Il titolo stesso del disco è molto significativo. “Rumspringa” indica il periodo in cui gli adolescenti Amish possono sperimentare il mondo esterno prima di decidere se restare o meno nella comunità. Gli ear trasformano questa idea in una metafora dell’indipendenza emotiva: la libertà come esperienza autodistruttiva e salvifica insieme.

“Coil” apre il disco come una trasmissione captata da una radio difettosa: un tremolio di sintetizzatori, sussurri, rumori che appaiono e scompaiono senza soluzione di continuità.



Con “Ne Plus Ultra” il duo raggiunge una forma di equilibrio perfetto tra caos e tenerezza. Brani come “Threads” e “Water and Power” accentuano il lato più onirico del disco: melodie infantili, campionamenti alla deriva, frammenti di dialoghi e piccoli dettagli elettronici. “F”, invece, introduce una tensione più urbana e notturna.



L’album dura poco più di trenta minuti e funziona più come una costellazione emotiva che come un racconto lineare. Tutto è sfuggente, criptico, reticente ma allo stesso tempo estremamente intenso.



Gli ear trattano il suono in maniera intima, emotiva, a tratti adolescenziale. Diverse recensioni e testimonianze di ascoltatori parlano proprio di una miscela speciale tra elettronica emotiva, collage sonoro e malinconia post-internet.

“Rumspringa” convince e commuove. Non si può chiedere di meglio.