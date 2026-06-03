I Drink The See arriveranno in Italia nel mese di ottobre.
Il supergruppo composto da Peter Buck (R.E.M., The Minus 5), Barrett Martin (Screaming Trees, Mad Season), Alain Johannes (Eleven, Them Crooked Vultures) e Duke Garwood (Mark Lanegan, Orb) presenteranno il loro terzo LP, “III”, in uscita il prossimo 2 ottobre, che segue il loro sophomore “II”, uscito a ottobre 2025.
La band statunitense promette di suonare brani dai suoi tre album oltre che pezzi delle precedenti band dei vari componenti.
Un solo appuntamento con loro in Italia previsto per venerdì 23 al Bronson di Ravenna.
I biglietti per il concerto romagnolo saranno a breve in vendita su ‘Dice.fm‘.