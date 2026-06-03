I Glimmer condividono nuovo materiale a distanza di appena otto mesi dall’uscita del loro debutto sulla lunga distanza, “Get Weak“.
La band di Brooklyn, infatti, ha appena condiviso il nuovo singolo “Someday Sunshine”, che potete ascoltare qui sotto: un continuo alternarsi tra dolcezza dream-pop e violenza sonora grunge / shoegaze, senza mai dimenticare un fantastico tocco melodico.
Mentre ci immergiamo molto volentieri in questa nuova piccola perla che ci regala il gruppo statunitense, ne approfittiamo anche per ricordarvi le loro quattro date italiana previste per il mese di luglio previste per mercoledì 8 al Monk Club di Roma, giovedì 9 all’Hana-Bi di Marina Di Ravenna (RA), venerdì 24 ai Bagni Elsa di Fano (PU) e sabato 25 all’Annibale Fest (presso il Lumen) di Firenze.