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Dopo aver condiviso “Duvateen” a fine aprile, gli Afghan Whigs annunciano oggi i dettagli del loro decimo LP, “Soft Control“, in uscita il prossimo 21 agosto via Royal Cream / BMG a distanza di quattro anni dal precedente, “How Do You Burn?“.

Il nuovo album degli Afghan Whigs, “Soft Control”, è una conferma della vecchia citazione di David Bowie, in cui descrive l’invecchiamento come “un processo straordinario in cui diventi la persona che avresti sempre dovuto essere“. Ormai, gli anni turbolenti della giovinezza del leader della band, Greg Dulli, sono stati sostituiti da un satori ironico e consapevole. Il carattere spigoloso e il temperamento sensibile rimangono, ma gli inferni incontrollati dell’ego e della rabbia non minacciano più l’immolazione personale. E la voce di Dulli è allo stesso tempo la più forte e la più delicata che sia mai stata.

Greg racconta:

Ho lavorato duramente sulla mia pace interiore. Ero un giovane arrabbiato, e questo alimentava la mia arte, la mia ambizione e la mia determinazione. Non cambierei nulla perché non posso. Ma quando mi sono avvicinato alla fotografia e ad altre forme d’arte, ho capito che non sono in competizione con nessuno – me compreso. Ora so cosa sto facendo e provo una tranquilla sicurezza che deriva dal poterlo dimostrare.

“Soft Control” è stato registrato presso i Fireside Sound a Joshua Tree, i Marigny Studios a New Orleans, i Gold Diggers Sound a East Hollywood e i Sycamore a Cincinnati. La band ha registrato 22 brani per l’album, scartandone diversi tra i preferiti perché non si adattavano perfettamente alla rigorosa scaletta di 37 minuti. L’album vede la partecipazione di ospiti come l’ex batterista degli Afghan Whigs Patrick Keeler, la cantante e violista Petra Haden, Bo Koster (My Morning Jacket) e molti altri.

L’album cattura la capacità unica degli Afghan Whigs di fondere chitarre taglienti e rifrazioni cubiste di soul e R&B. Ci si aspetta brani di grande impatto dagli Afghan Whigs, e ce ne sono. Eppure c’è una riconciliazione tra volume alto e riflessioni cupe, vivere la vita con gioia e determinazione tenendo d’occhio l’orologio e rimanendo consapevoli dell’assurdità. Il decimo album degli Afghan Whigs è un’aggiunta eccellente a un corpus di opere singolare: un invito a due facce ad abbracciare la luce e ad accogliere l’oscurità.

Oggi intanto la band originaria di Cincinnati ha annunciato anche le date del suo tour europeo, che purtroppo non passerà per l’Italia, e ha condiviso un nuovo singolo, “Jungle Roux”, che potete ascoltare qui sotto.

“Soft Control” Tracklist:

1. Jungle Roux

2. House Of I

3. Duvateen

4. My Lover

5. The Deepest Part Of The Darkest Shadow

6. Mariah Luster

7. Memphis, Texas

8. 77

9. Loose Talk

10. A Simulation