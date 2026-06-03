Credit: Brendan Walter

Il prossimo 21 agosto, via Reprise / Warner, i Weezer pubblicheranno il loro sedicesimo LP, “Weezer (Gold Album)”, che arriva dopo oltre cinque anni dal precedente, “Van Weezer“.

Il nuovo disco, che conterrà anche il singolo “Shine Again“, condiviso a inizio aprile, è stato prodotto da Klas Ahlund e Kenneth Blume (fka Kenny Beats). Proprio Blume ha dichiarato di voler realizzare “l’album più violento dei Weezer di sempre.“

La band di Los Angeles ha inoltre condiviso un nuovo pezzo, “We Might As Well Be Strangers”, che vede la partecipazione di Karly Hartzman dei Wednesday.

“Weezer (Gold Album)” Tracklist:

1. Say Yes

2. Shine Again

3. Don’t Make It Weird

4. We Might As Well Be Strangers ft. Wednesday

5. C.E.O.

6. Hoops

7. Nowhere

8. The Show Must Go On

9. Up In The Clouds

10. The LA Sound