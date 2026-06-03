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A distanza di oltre tre anni dall’uscita del suo terzo LP, “Bystander”, Johanna Samuels tornerà il prossimo 14 agosto, via Jealous Butcher Records / Odd Man Out, con un nuovo full-length, “Sorry, Kid“.

Registrato e prodotto da Jonathan Rado dei Foxygen (Weyes Blood, The Killers, Father John Misty), il disco è stato mixato e masterizzato da Patrick Damphier (Aaron Lee Tasjan, The Mynabirds, The Arcs) e vede la partecipazione di Courtney Marie Andrews, Tyler Ballgame e Madison Cunningham.

A volte il titolo di un album giunge come una voce proveniente da un’altra epoca. Per Johanna Samuels, “Sorry, Kid” è nato come un messaggio alla se stessa più giovane, in parte scusa e in parte riconoscimento. Riunendo brani scritti già nel 2007 insieme a lavori più recenti, l’album fa da ponte tra quasi due decenni di esperienze vissute.

Il disco conserva i toni degli anni ’70 senza appoggiarsi a essi, attingendo a una tradizione di melodia e moderazione pur rimanendo pienamente vivo nel proprio tempo. Sembra vissuto, solido e silenziosamente potente, come qualcosa che finalmente si capisce senza bisogno di spiegazioni. Il risultato è intimo e pienamente realizzato: canzoni che sono nate come domande e che ora si stabilizzano in qualcosa di simile a una risoluzione.

Johanna intanto condivide il nuovo singolo “Circles”, con la partecipazione di Tyler Ballgame, suo compagno nei Lomaland: è una canzone che reinterpreta la ripetizione come evoluzione. Ciò che all’inizio sembra distanza si rivela pian piano come movimento, gentilezza e ritorno. Pianoforte, mellotron e armonie sbiadite dal sole fluttuano in una canzone che si avvicina con la disinvoltura dell’estate, chiedendosi cosa significhi rimanere in contatto in un mondo sempre più distaccato e scortese.

Quando si perde la sincerità, tutto ciò che possiamo fare è aspettare che torni. “Circles” ci dà la speranza che ciò accada.

“Sorry, Kid” Tracklist:

1. White Limousine

2. Rare (The Runner Song)

3. Circles

4. Blue Vs. Pinkerton

5. Two People, The Moon

6. Full Story

7. Bats

8. The Kind One

9. Grade Eleven (Sorry, Kid)

10. Do What I Can

11. Indelible Within Her