Credit: Ebru Yildiz

A distanza di tre anni esatti da “Echo The Diamond“, il prossimo 7 agosto, via ATO Records, Margaret Glaspy pubblicherà il suo quarto LP, “I Am Both“.

“I Am Both” è nato da una serie di sessioni dal vivo tenutesi ai Reservoir Studios di New York City con il batterista e percussionista Jay Bellerose (Bonnie Raitt, Robert Plant, Alison Krauss), il tastierista Patrick Warren (Tracy Chapman, Tom Waits, Bruce Springsteen) e il bassista Ross Gallagher (Paula Cole, Grails) ed è stato prodotto da Joe Henry (Joan Baez, Aimee Mann).

Parlando del suo approccio all’album e dell’esperienza di allontanamento dai social media, la Glaspy spiega:

Quando ho iniziato a scrivere questo disco, avevo l’obiettivo di ritrovare la mia pratica – di mettere in pratica ciò che immagino di essere come cantautrice. All’inizio è stato davvero difficile liberarmi dalla dipendenza dai social media, ma dopo un po’ qualcosa è cambiato. Mi è sembrato di essere tornata al mio pensiero originale invece di essere influenzata da così tante opinioni esterne. Mi ha cambiato la vita.

Ad anticipare la release ecco il singolo “Michigan” accompagnato da un video di Ricky Chavez.

Margaret parla dell’ispirazione del brano e racconta:

Un paio di anni fa sono stata nel Michigan e mi sono trovato davvero benissimo; mi è venuto in mente come a volte i newyorkesi fantastichino sulla campagna come rifugio dall’intensità della città. Ne è venuta fuori una canzone che parla di qualcuno che sta vivendo una brutta rottura e che poi decide semplicemente di lasciarsi la città alle spalle.

“I Am Both” Tracklist

1. Michigan

2. Reminder

3. That Rose

4. I Thought She Was A Song

5. Petty

6. Common Ground

7. James and Marie

8. Martin Luther King Jr.

9. Sharp Knife

10. Wildest Dreams

11. I Am Both