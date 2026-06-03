Michael Stipe è passato, ieri sera, dal Jimmy Kimmel Live! affiancato dal produttore Andrew Watt per eseguire “I Played the Fool”, brano utilizzato come sigla della serie HBO di Steve Carell, “The Rooster”. Il brano, in studio, vede la partecipazione di Travis Barker dei blink-182 alla batteria e dell’ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers Josh Klinghoffer alla chitarra e al pianoforte.

Lo scorso aprile, Stipe era apparso al The Late Show with Stephen Colbert, dove aveva presentato in anteprima una canzone inedita, “The Rest of Ever”, tratta dal suo prossimo album di debutto da solista. Durante l’apparizione ha rivelato che l’album, a lungo in lavorazione e di cui Stipe parlava già dal 2022, uscirà finalmente alla fine del 2026.