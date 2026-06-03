Gli Evil Island, la nuova band composta da Johnny Whitney, Cody Votolato e Mark Gajadhar dei The Blood Brothers e da Autry Fulbright II, ex membro degli OFF! e degli …And You Will Know Us By the Trail of Dead, avevano pubblicato il loro singolo di debutto, “Tiger Baby”, lo scorso aprile, e ora hanno annunciato il loro album d’esordio. “Terraform the Afterlife” uscirà il 14 agosto per la Blowed Out Records.

L’album è stato prodotto da Ross Robinson e vede la partecipazione di Guy Picciotto dei Fugazi, che canta su un disco per la prima volta dall’ultimo album dei Fugazi, “The Argument” del 2001. L’album vede anche la collaborazione di Alexis Krauss degli Sleigh Bells, Michael Gatto degli XCOMM e Jordan Blilie, compagno di band di Whitney, Votolato e Gajadhar nei Blood Brothers.

Whitney dice:

Evil Island è nato dalla tempesta di energia creativa che Cody, Mark e io abbiamo provato quando il tour di reunion dei Blood Brothers si è concluso nel 2024. La mia mente era in fermento, ero in preda a una sorta di mania. Avevo così tante idee che mi rimbombavano nella testa che, se non avessi creato qualcosa di nuovo con i miei amici, il danno psichico probabilmente si sarebbe manifestato sotto forma di qualche tipo di cancro esotico.



Sapevo che la nostra storia non era finita. Ma soprattutto, sapevo che il nostro particolare tipo di pop hardcore selvaggio era più necessario che mai, dato che il mondo sta ribollendo di stronzate. Così abbiamo scritto undici canzoni, abbiamo coinvolto Ross Robinson, poi Autry si è unito alla band e all’improvviso tutto è andato al suo posto.



Con Terraform the Afterlife, abbiamo dato a Ross carta bianca. Quella che doveva essere una sessione di registrazione di due settimane si è trasformata in un viaggio di cinque mesi verso qualcosa di molto più grande di quanto immaginassimo. Abbiamo costruito un mondo musicale abbagliante, violento, gioioso, brutto, melodico, brutale e in qualche modo ancora coerente. Abbiamo messo ogni goccia di noi stessi in questo disco. Terraform the Afterlife è la cosa più gratificante dal punto di vista creativo a cui abbia mai partecipato, queste canzoni mi rimarranno impresse nel cervello per sempre.

Riguardo a come è arrivato a contribuire all’album, Picciotto dice:

Lo scorso novembre ho ricevuto un messaggio da Cody Votolato che mi chiedeva come stavo e se potevamo parlare al telefono. Avevo lavorato come produttore con Cody e i suoi compagni dei Blood Brothers al loro ultimo album, Young Machetes, e quei ragazzi erano diventati per me tra le persone più care al mondo. L’esperienza di realizzare quel disco è stata fantastica – sia esilarante in termini di umorismo e scherzi, ma anche enormemente rivitalizzante per me, perché ho potuto osservare da vicino la loro musicalità, la loro creatività e il loro cameratismo.

Ero rimasto sbalordito dai loro concerti di reunion dell’anno prima e avevo pensato che fossero persino migliori che mai, quindi mi aspettavo che Cody mi desse forse notizie di altri concerti in programma. Di certo non mi aspettavo che mi sganciasse la bomba che lui, Johnny e Mark avevano formato una nuova band con Autry e che fossero già a pieno ritmo nella registrazione di un album con Ross Robinson di nuovo in sella come produttore. Sono rimasto ancora più sorpreso quando Cody mi ha chiesto se fossi disposto a cantare i cori in uno dei brani. Dato che il mio atteggiamento generale nei confronti dei Blood Brothers è che mi farei sparare addosso per uno qualsiasi di loro, ho sentito di doverci provare almeno, nonostante non cantassi in una registrazione dall’ultimo album dei Fugazi

Intanto “Animal” è il nuovo assaggio del disco.

“è sembrato enorme quasi immediatamente. È l’unica canzone che abbiamo mai scritto che suona autenticamente come noi, ma allo stesso tempo sembra che potrebbe essere diffusa a tutto volume dagli altoparlanti di uno stadio di football. La nostra idea per il video musicale era fondamentalmente: ‘E se l’ISIS iniziasse a realizzare video di ballo su TikTok? Non so se ci siamo riusciti, ma ho avuto modo di spaccare una testa con una mazza, il che mi sembra un buon segno.“

Tracklist:

