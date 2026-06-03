Le cose per Mark Scott hanno cominciato a cambiare dopo “Tear Your Heart Out” del 2024, album decisamente più aperto alla collaborazione rispetto al passato, con Merce Lemon e Lydia Slocum (feeble little horse) a impreziosire un disco che ha permesso a Scott di aprire i concerti di Real Estate, Greg Freeman, Momma sentendosi per la prima volta un musicista completo.

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Una piccola vittoria per il progetto Villagerrr che con “Carousel” continua a esplorare le mille sfumature dell’America di provincia ma non provinciale. Columbus (Ohio) diventa teatro e microcosmo dove proiettare sogni e paure. Boone Patrello dei Teethe, Alice e Elliot dei Rug, Dan Poppas, Cam Garshon, Ceci Sturman, Carolina Chauffe (Hemlock) Avery Fogarty degli Hotspit, People I Love, h. pruz (Hannah Pruzinsky) e skirts (Alex Montenegro) accompagnano Scott in questo nuovo viaggio.

Alt folk e country sono una base di partenza su cui costruire brani à la Neil Young come “Full Nelson”, per poi passare all’alt rock di “Gleam” e della title track tra melodie cristalline, chitarre sognanti e distorte, le armonie morbide e riflessive di “Virginia”. “When you’re alone and you’re drifting off like you’re out to sea / How in the world do you tell yourself what’s real and what’s fake?” si chiede Scott.

Una domanda che diventa il fulcro emotivo di “Carousel”, resta sullo sfondo in “Crystal Ball” con chitarre shoegaze e acustiche, aleggia in “Locket” che come “Indiana” ricorda l’ultimo Bonnie “Prince” Billy, l’armonica, il violino e il banjo di “Roadstar” che spingono alla ricerca di quel gioco di squadra che rende caldo e genuino il sound di “Swimming “ e “What Does It Mean?” con Henry Schuellerman a voce e pedal steel in un quinto album vario e ben arrangiato.