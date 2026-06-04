I DMA’S hanno pubblicato il nuovo singolo “Hurracane”, l’ultima anteprima del loro prossimo album omonimo, brano che segue i precedenti singoli “My Baby’s Place” e “Heatin Park”, entrambi presenti nell’album, atteso il 7 agosto.

Parlando della canzone, Matt Mason ha detto: “‘Hurracane’ ha un movimento musicale ricorrente che fa da contrappunto al testo della canzone e abbiamo usato l’idea di una tempesta in arrivo per raccontare la storia, avvicinandoci a uno stile che non avevamo mai registrato prima“.

Scritto e registrato tra lo studio della band a Sydney, nel quartiere di Glebe, e Los Angeles, l’album omonimo vede i DMA’S collaborare con il produttore Lach Bostock, candidato ai GRAMMY, oltre che con Jimi Somewhere e Styalz Fuego. Secondo la band, il progetto rappresenta un nuovo capitolo per il loro caratteristico sound basato sulla chitarra, introducendo al contempo nuove trame sonore.