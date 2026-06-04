credit: Jeff Katz

The Prince Estate annuncia l’uscita di “Timeless“, un nuovo album postumo di Prince, realizzato in collaborazione con Legacy Recordings – Sony Music, in arrivo il 28 agosto 2026.

Composto da 10 registrazioni rare e inedite provenienti dal suo leggendario archivio, “Timeless” è il primo progetto discografico di Prince a essere curato in modo da attraversare tutte le principali epoche della sua carriera, riunendo incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016 in un ampio ritratto di uno degli artisti più innovativi e influenti della storia della musica.

In concomitanza con l’annuncio dell’album, i fan potranno inoltre accedere a offerte retail esclusive e a merchandising “Timeless” in edizione limitata tramite Paisley Park e Prince.com, compresi articoli da collezione creati appositamente per il Prince Celebration 2026.

“Timeless” ripercorre la straordinaria evoluzione artistica di Prince lunga quasi quattro decenni, dalle sue prime registrazioni in studio come prodigio adolescente a Minneapolis fino a una delle sue ultime performance. La raccolta mette in luce la straordinaria coerenza, curiosità e ambizione creativa che hanno definito il suo lavoro per tutta la vita, offrendo ai fan una rara opportunità di ascoltare capitoli finora inediti del suo percorso creativo.

L’annuncio arriva insieme alla pubblicazione del nuovo singolo “Stone”, una registrazione della primavera del 1995 scritta da Sandra St. Victor, Tom Hammer e Jules Van Even.

All’inizio di quest’anno, The Prince Estate aveva anticipato “Timeless” con l’uscita di “With This Tear” il 2 aprile, in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Prince. Registrato originariamente a Paisley Park nel novembre 1991, il brano rappresenta una testimonianza della straordinaria unicità artistica di Prince: ha infatti prodotto, arrangiato, composto e suonato ogni singolo strumento presente nella registrazione.

Tracklist: